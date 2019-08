El Metro de Quito tendrá un nuevo logo; los ciudadanos pueden escoger entre tres propuestas

LEA TAMBIÉN

El Municipio anunció que cambiará el logotipo que había sido seleccionado para el Metro de Quito durante la alcaldía de Mauricio Rodas. Lo hizo la noche del pasado lunes 5 de agosto de 2019 a través de una publicación en sus redes sociales.

"Ante la detección de anomalías en la marca del Metro de Quito, nos encontramos con la necesidad de no continuar con su uso, por lo que tu ayuda en la selección del nuevo logotipo es importante", anunció la Alcaldía. Los usuarios tienen tres opciones; deben utilizar las distintas reacciones de Facebook para votar en la página.



La decisión del Municipio se da en el contexto de las denuncias de la ciudadanía que se iniciaron en redes sociales. Algunos usuarios notaron que, cuando se realiza una búsqueda de imágenes en Google con las palabras "M Logo", una de las primeras opciones que aparecen es la de un estudio de comunicación y marketing llamado mStudio.



Por mensajes que le llegaron a través de redes sociales, Daniel Maat, creador de la imagen que se viralizó en Internet, se enteró de la imagen que el Metro iba a usar para su marca. Así, pidió en sus redes sociales que el Municipio le otorgue el crédito por la imagen.



Inclusive, en octubre de 2018, le dijo a EL COMERCIO que estaba dispuesto a ceder la autoría de la imagen con una condición. “Quizá los ciudadanos quiteños estén dispuestos a darme a mí y a mi familia un ticket vitalicio para viajar en su nuevo Metro y disfrutar de su nuevo logo lleno de estilo”.



Ese mismo mes, después de la polémica suscitada, la empresa que entregó la propuesta a la Alcaldía de Rodas anunció que donaría la imagen.



Con respecto al nuevo logo, los usuarios de Facebook preguntaban desde el pasado lunes por qué se gastaban recursos municipales en otro logotipo, cuando ya se había seleccionado uno, de entre más de 20 propuestas realizadas en la Alcaldía pasada.



La justificación del Municipio fue que "no existe un contrato de transferencia de registro de marca. El Metro de Quito no tiene el derecho exclusivo del logo, es decir a futuro no podremos impedir a terceros que usen la marca, no existe un respaldo de contratación y pago por el encargo de creación de la marca. Por eso, no usaremos un logo del cual no tenemos derechos exclusivos", respondía la cuenta oficial a los usuarios que tenían esta duda.