La Fiscalía archivó la investigación del Metro de Quito el 27 de febrero del 2018; el caso vuelve

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La investigación del Metro de Quito volvió a escena. En el 2017, la Fiscalía ya abrió un expediente y estuvo a cargo de la fiscal Thania Moreno.

Pero el tema no avanzó, porque no se hallaron evidencias de un delito. El 27 de febrero del 2018, la fiscal archivó el caso.



En su argumento escribió: Ofíciese al señor Dr. Julio Enrique Arrieta Escobar, presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, a efectos de informarle la petición de archivo del presente caso, en virtud de no existir al momento elementos de convicción suficientes para continuar con la presente investigación”.



Hoy, miércoles 26 de julio del 2019, Jorge Rodríguez, integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), anunció una investigación sobre todas las fases previas y de ejecución de la obra Metro de Quito.



Esta investigación se desarrollará en el marco de un acuerdo que se tiene previsto firmar este miércoles 26 de junio del 2019 con la Alcaldía de Quito.



“Estamos firmando un convenio con el Municipio de Quito y eso va a servir para el tema Odebrecht; habrá que revisar desde el inicio las convocatorias de las empresas internacionales para la construcción del Metro”, dijo.



Rodríguez también resaltó que si antes la CNA no pudo ahondar esta investigación fue porque no tuvo acceso a información.



“Si bien tienen ya documentación (las autoridades), creemos que nos han escondido”.