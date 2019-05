En la mesa de la Democracia se incluye la lucha anticorrupción

LEA TAMBIÉN

La tercera mesa en instalarse dentro del Acuerdo Nacional es la de Democracia, y tendrá tres temas principales: el mecanismo de elección y designación de autoridades de las funciones del Estado; el sistema de representación, y el sistema anticorrupción, en el que se incluye la creación del Tribunal de Cuentas, que sustituirá a la Contraloría General.

Juan Sebastián Roldán, secretario particular de Presidencia y uno de los representantes del Ejecutivo a la mesa, explicó que para el Gobierno hay dos puntos urgentes: la lucha anticorrupción y los cambios en el Código de la Democracia, cuyo trámite no avanza en la Asamblea Nacional.



Roldán manifestó que el principal problema en el enfrentamiento a la corrupción es cómo recuperar el dinero. El objetivo es llegar a acuerdos que permitan a las entidades de control y a sus personeros, entre ellos jueces y fiscales, actuar con mayor celeridad.



Para empezar la discusión sobre el tema corrupción, que cobró fuerza en esta semana, primero presentarán sus propuestas Iván Granda, secretario Anticorrupción; Pablo Celi, contralor, y Diana Salazar, fiscal general.



En este punto entrará en discusión la propuesta de crear el Tribunal de Cuentas, un proyecto impulsado por Celi, que busca desconcentrar las decisiones que actualmente recaen sobre una sola persona.



Sobre los cambios al Código de la Democracia, Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), mencionó que hay puntos débiles que se discuten para reformar esa normativa. Entre ellos están: un método de asignación de escaños más proporcional que permita una representación de las minorías, sanciones rigurosas a quienes hacen campaña anticipada y mecanismos para fiscalizar el fondo partidario.



Uno de los temas que se pensaba se abordaría como prioritario era el futuro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Sin embargo, no hubo mayor pronunciamiento sobre esa temática. En todo caso, sí habrá un representante de esa entidad en la mesa.



Este miércoles 22 de mayo del 2019, la única que planteó el tema fue Ruth Hidalgo, de la Corporación Participación Ciudadana. Ella dijo que es un elemento que se debe discutir, porque la participación de la ciudadanía no solo puede pensarse desde lo corporativo sino desde la misma ciudadanía.



Rafael Oyarte, constitucionalista, dijo que la definición de lo que pasará con ese organismo ya tiene una iniciativa ciudadana. Este experto se refiere a la propuesta que dejó Julio César Trujillo, fallecido el domingo pasado (19 de mayo del 2019) y quien había planteado recoger firmas para la eliminación del órgano o la restricción de su facultad nominadora.



Oyarte dijo que el trabajo de la mesa no solo es sobre la eliminación de un organismo sino de la estructura fundamental del poder en el país.



En la presentación de este miércoles se explicó que hay 21 actores invitados en la mesa, entre representantes del Gobierno, organizaciones políticas, académicos y sociedad civil.



Por parte del Gobierno, además de Roldán y Granda, en la mesa estará la ministra del Interior, María Paula Romo.



Según Roldán, el martes pasado, 21 de mayo, se dio la primera reunión de trabajo con todos los actores invitados. El objetivo fue llegar a los primeros consensos para iniciar la discusión. Aclaró que, por pedido del presidente Lenín Moreno, se invitó a todas las organizaciones con representación en la Asamblea y a escala local.



“Los únicos que decidieron autoexcluirse fueron los representantes de la Revolución Ciudadana”, comentó Roldán.



Para los aportes de esta mesa hay dos vías, según mencionó Roldán. El primero es mediante el call center 1-800 ACUERDO o a través de la página web www.ahoraeselacuerdo.com.



Roldán señaló que los miembros de esa mesa también harán sus propuestas para que se discutan. “En lo que haya consenso total se publicará. Los voceros se encargarán de informar a la ciudadanía por qué, cómo y cuándo se implementarán esos acuerdos”.



El Gobierno está comprometido a no esperar los 45 días que se impusieron de plazo para los primeros resultados. Roldán comentó que los acuerdos que tengan un consenso total antes del plazo, se irán presentando y se enviarán a las instancias pertinentes.



Con la instalación de esta mesa ya suman tres de las siete anunciadas por Sonnenholzner para el Acuerdo. La primera en conformarse fue la de Educación. La segunda fue la de No Violencia y Lucha contra las Drogas. Aún faltan por conformarse las de Seguridad Social, y de Competitividad, Empleo e Innovación, además de las de Cambio Climático y Seguridad Ciudadana.