Merkel: ‘Hasta el 70% de la población puede contagiarse del covid-19’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La canciller alemana, Angela Merkel, aludió este miércoles 11 de marzo del 2020 a que los expertos consideran que entre el 60 y el 70% de la población podría contagiarse del nuevo coronavirus.

En su primera rueda de prensa monográfica sobre el covid-19, la Canciller aseguró que comparte la valoración de los expertos que ven en esta nueva enfermedad una epidemia que acabará infectando a la mayor parte de la población mundial.



Merkel apuntó que la población no está inmunizada contra este nuevo coronavirus, para el que aún "no hay terapia ni hay vacuna", con lo que el virus se acabará extendiendo de forma generalizada.



Siguiendo la lógica de los expertos, a los que pidió escuchar, lo esencial en la actualidad es tratar de ralentizar el avance de la enfermedad, para no saturar el sistema sanitario y "ganar tiempo" para el desarrollo de medios terapéuticos contra el covid-19.



Así se ayuda asimismo a minimizar el número de infectados, especialmente entre los grupos vulnerables, las personas de mayor edad y quienes tienen patologías previas.



Por eso pidió a la ciudadanía "solidaridad" y sentido común", así como "priorizar" en la actividad diaria, renunciando por ejemplo a acudir a actos deportivos o conciertos.



A nivel europeo abogó por acordar "estrechamente" las medidas y evitar las actuaciones en solitario o cerrar fronteras.