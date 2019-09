Asambleísta María Mercedes Cuesta se pronuncia sobre su ausencia en la aprobación de las reformas al COIP

LEA TAMBIÉN

La asambleísta María Mercedes Cuesta se había convertido en una de las voces más firmes en favor de la despenalización del aborto en casos de violación e incesto. Es por esto que su ausencia el martes 17 de septiembre del 2019, durante la votación final de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), no pasó desapercibida.

Al respecto y después de que su nombre se colocara como uno de los temas que hicieron tendencia en las redes sociales, por la ola de críticas de cientos de usuarios de Internet, la legisladora emitió un pronunciamiento en el cual habla del motivo de su ausencia. Lo hizo la tarde de este miércoles 18 de septiembre, al día siguiente del tratamiento de la propuesta en el Pleno.



“Me disculpo profundamente por mi ausencia en la sesión de ayer", dice en el comunicado. "Quiero decirles que comuniqué con anticipación que debía atender a una situación de salud que llevo posponiendo. En un primer momento se nos informó que la votación se realizaría el 26 de septiembre; luego se cambió al 18, y vimos que finalmente fue ayer cuando se realizó”, manifestó la asambleísta.

“No me arrepiento de haber abierto mi corazón con ustedes y de haber participado activamente en esta cruzada. La reflexión y el debate generados visibilizaron la terrible realidad de la violencia sexual en el país y se logró contar con el apoyo de sectores inimaginables”, menciona en el escrito.



Cuesta cierra el comunicado con un texto en el que asegura que continuará pronunciándose “a favor del respeto a los derechos de las niñas y mujeres que hoy son perseguidas y encarceladas por haber decidido interrumpir un embarazo, producto de una violación”.



El pasado 15 de enero, la asambleísta -que hasta el momento se declaraba provida- sorprendió al país con un testimonio ante el Pleno del Legislativo. “Si ustedes me dicen ¿qué pienso sobre el aborto? Lo digo claro y fuerte: Defiendo la vida desde la concepción, es una vida humana. Pero si ustedes me preguntan, como mujer, víctima de una violación y de abuso sistemático, no puedo condenar a una mujer violada, no puedo ser inhumana y no puedo enviar a la cárcel a la víctima de un delito que es uno de los más atroces que una mujer puede vivir, no puedo”, dijo en ese entonces con la voz entrecortada.

“¿Cómo puedo encarcelar a una mujer que se la ha violentado? Que muchas de ellas no hablan por miedo, y que son violadas sistemáticamente por sus vecinos, por sus padres, por sus abuelos, por sus primos, por sus parientes más cercanos, no puedo. El debate no es si estoy de acuerdo o no en el aborto, el debate es si estoy de acuerdo que una mujer sea enviada a la cárcel después de haber sido violada y embarazada. También lo voy a decir claramente: No estoy de acuerdo, no puedo enviar a una mujer violada a la cárcel”, agregó en aquella ocasión.



La legisladora también acaparó la atención el pasado mes de agosto del 2019, en uno de los últimos debates por las reformas al Código Penal. En esa ocasión, Cuesta mencionaba las cifras de embarazos adolescentes en el Ecuador.



“Señoras, les dicen cuando dan a luz. 'Señora, ya puede amamantar a su hijo'. Carajo, no son señoras ¡Son niñas y tienen 14 y 12 años!”, dijo en su intervención, entre lágrimas. “Son criaturas que ha tenido que dejar el colegio y están condenadas a la miseria porque tienen que ser madres, porque son pobres”.

