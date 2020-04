Los mercados de Guayaquil tienen menos abastecimiento

LEA TAMBIÉN

El abastecimiento de alimentos en Guayaquil se ha ralentizado durante la emergencia sanitaria. Eso se nota en la reducción del flujo de vehículos con productos que llegan a la Terminal de Transferencias de Víveres de Montebello (TTV) y la disminución de comerciantes que laboran en el sitio por miedo al contagio.

A este mercado ingresaban en promedio 600 vehículos por día. Pero ahora solo llega un tercio del transporte pesado con alimentos, contó Gustavo Zúñiga, director de Mercados del Municipio.



Montebello abastece a los 42 establecimientos de la Red de Mercados del Cabildo y provee de productos a dueños de restaurantes, hoteles y empresas, al por mayor; además, a las tiendas de barrio. Los locales no tienen nombres ni letreros que los identifiquen, se los conoce solo por la numeración.



Para los comerciantes, el principal problema es la poca cantidad de productos que llega. Julio Cepeda labora desde hace 20 años en el TTV. El hombre, de 42 años, dijo que hasta ayer al mediodía al menos un 20% de los comerciantes decidieron no abrir.



“En Montebello, por ejemplo, de diez puestos solo seis han abierto, porque los pocos camiones que llegan no abastecen para todos los comerciantes y porque algunos compañeros están enfermos o tienen miedo de contagiarse de covid-19”, contó Cepeda.



Dijo que él y sus compañeros están a la expectativa de que las entregas vuelvan a la normalidad en el mercado mayorista que abastece a la ciudad.



María Pacha, vendedora del Mercado José Mascote, en el centro de Guayaquil, señaló que hay puestos cubiertos con toldos o totalmente cerrados y comerciantes ofertando lo último de su ‘stock’. “Llega producto pero no lo suficiente, y es más caro”, dijo a este Diario.



Según Zúñiga, la situación en Montebello se está normalizando desde esta semana. En el TTV comenzó a regularizarse el ingreso de camiones y se registra un abastecimiento de alrededor del 80%.



“En esta semana ingresaron camiones de la Sierra; en su mayoría han llegado legumbres como tomate, plátano y zanahoria, además de tu­bérculos y granos”, dijo.



Robert Córdova, subsecretario de Comercialización del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), señaló que se trabaja para reforzar el abastecimiento en Guayaquil. Desde esta semana han llegado al menos 21 camiones con víveres de la canasta básica desde las provincias de Pichincha, Imbabura, Chimborazo, Carchi y El Oro. Los productos son cebolla, tomate, plátano, pimiento, espinaca, entre otros.



A través de los cuatro corredores logísticos habilitados en el país se mantiene abastecidos a los mayoristas que distribuyen a mercados minoristas y a las agrotiendas. “Las cuatro rutas convergen en Guayas, para que la transportación de productos de primera necesidad, en el caso de productos agrícolas que van a mercados y tiendas de barrio, lleguen con fluidez”, contó Córdova.

La madrugada de ayer, nueve camiones llegaron a través del corredor logístico. Foto: Cortesía MAG



Estos corredores son articulados entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (Iniap), la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoo­sanitario (Agrocalidad), y gobiernos autónomos descentralizados provinciales y municipales.



Con estas acciones, el MAG prevé cubrir el 20% faltante del abastecimiento en Guayaquil.



En el caso de los supermercados, la mayoría ha tenido más demanda de lo habitual.



Corporación La Favorita, a la que pertenecen Akí, Megamaxi, Supermaxi y Titán, informó que está realizando “todos los esfuerzos posibles para mantener la provisión” en su cadena. “Debido a la alta demanda de ciertos productos, hemos fortalecido nuestros procesos de despacho para solventar las necesidades de cada local”, señaló el gerente corporativo Rubén Salazar.



Asimismo, Corporación El Rosado, que opera los locales Mi Comisariato, aseguró que están totalmente abastecidos y que laboran con normalidad.



En las tiendas de barrio, en cambio, existe preocupación. Guido Varela, director de la Red Ecuatoriana de Tenderos, asegura que el desconocimiento ha hecho que varios tenderos detengan sus actividades. En el país existen más de 130 000 tiendas de barrio.



“Los propietarios de tiendas no necesitan salvoconducto. Sin embargo, muchos han dejado de laborar porque se rigen al pico y placa”, puntualizó. Pidió que en los centros mayoristas se debe priorizar la venta a los tenderos. “Somos el brazo derecho de las familias para las compras diarias”, añadió.



Para apoyar a este segmento, desde la empresa privada y en coordinación con las carteras de Producción y Agricultura se impulsa la iniciativa ‘Tienda cerca, tienda segura’.



El pasado miércoles salieron, desde distintos puntos del país, los primeros 35 camiones cargados de atún, sardina, leche en polvo, cocoa, sal y productos agrícolas para abastecer alrededor de 1 200 tiendas de la provincia del Guayas. La iniciativa se replicará en todo el país, según las autoridades.