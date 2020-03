Caseritas de los mercados de Quito se capacitan para prevenir el coronavirus

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En los mercados de la capital, el contacto entre personas es directo y frecuente. Llegan los compradores a un puesto, y es usual que toquen la fruta. Incluso hay quienes acostumbran a olerla para saber cuál elegir. Por eso la capacitación a los vendedores de los 56 mercados de Quito es clave.

Hoy, jueves 5 de marzo del 2020, en el Mercado de Cotocollao, en el norte, las personas hicieron sus compras de manera habitual. La llegada al país del virus covid-19 no alteró la cotidianidad de estos espacios, sin embargo, están empezando a tomarse medidas de prevención, como por ejemplo, la utilización de gel desinfectante.



Solo un par de personas prefirieron acudir a hacer compras utilizando mascarillas. Una de ellas es Gabriela Martínez, quien cuenta que junto con su familia decidieron colocarse esta protección siempre que estén en espacios públicos. Lo utilizan sus hijos al viajar en bus y ella al ir a centros comerciales y mercados. Además, compró un desinfectante para lavar las frutas y verduras al llegar a casa. No obstante, otras compradoras como Matilde Merizalde, Imelda Guamán y Carmen Vásquez aseguran no haber alterado sus actividades ni dinámicas en el hogar.



La Secretaría de Salud del Municipio arrancó con una campaña para evitar la propagación del virus en estos espacios. En el Mercado Central los comerciantes recibieron una jornada de capacitación para prevenir posibles contactos del Covid- 19. El objetivo es intensificar las buenas prácticas de higiene en los mercados.



Los vendedores se instruyeron para saber cómo manipular los alimentos y tener un adecuado aseo personal. Alejandra Chines, quien vende frutas en el centro de abastos, dijo que antes se lavaba las manos unas cuatro veces al día. Hoy, en cambio, lo hace prácticamente cada hora.



Estefanía Suárez, responsable de Mercados Saludables de la Secretaría de Salud, explicó que se trabajará en cómo deben ser las buenas prácticas de higiene, aseo y cómo deben presentarse los comerciantes para manejar los alimentos.



En el Mercado América, en el centro de la capital, también se están tomando medidas de prevención. Alfredo Lozano, presidente del centro de abastos donde trabajan 135 comerciantes, asegura que han recibido las capacitaciones y que cada uno de los puestos cuenta con gel desinfectante para que cliente pueda usarlo.



Este mercado es el que distribuye los mariscos al resto de la ciudad. 70 comerciantes se encargan de traer pescado, camarón, conchas, pulpo, calamar y más, desde la Costa, especialmente de Esmeraldas y Manabí.



Fidel Betún, directivo del Frente de defensa modernización del Mercado San Roque, indicó que están a la espera de la capacitación. En ese centro de abastos, que empieza sus actividades a las 02:00 y se extienden hasta las 18:00, trabajan 2 800 comerciantes formales. Sumando los informales sobre pasan los 6 400 vendedores.



“Nosotros estamos abiertos a toda la instrucción que puedan darnos para poder prevenir enfermedades. Yo trabajo en el área donde vendemos frutas al por mayor y todavía no tenemos gel desinfectante en cada puesto. Ojalá lleguen lo antes posible”, finalizó.