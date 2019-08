Los mercados cayeron tras anuncio de Argentina sobre reestructura de deuda

LEA TAMBIÉN

Los mercados argentinos cayeron el jueves 29 de agosto del 2019 luego que el gobierno anunció planes de reestructurar los pagos de su deuda para aliviar las presiones sobre su debilitada economía.

El índice líder Merval cayó 5,79% a 23.984,23 puntos, un día después que Buenos Aires que quiere postergar vencimientos de su deuda con el FMI y acreedores institucionales.



El peso perdió 0,61% a 60,54 por dólar un día después de haberse depreciado 2,51%. La caída no fue mayor por las fuertes liquidaciones de reservas del Banco Central, que además elevó de 74% a 78% la tasa de interés de referencia para prevenir corridas cambiarias.



El gobierno del presidente liberal Mauricio Macri admitió su dificultad para afrontar los pagos al adelantar que discutirá con el FMI el tiempo de repago de un préstamo stand by por USD 56 000 millones y la extensión de los vencimientos de las deudas en letras y bonos del Estado.



Macri había hecho un llamado a la calma previo a la apertura de los mercados. “Está en nuestras manos contribuir a la tranquilidad sin generar miedos ni desconcierto”, señaló.



La reacción de los mercados fue un aumento de 10% en el índice de riesgo país del JP Morgan hasta los 2 225 puntos básicos.



Los bonos argentinos sufrieron caídas en los mercados dominantes de Nueva York y en Europa, según los portales especializados.



“Como no tienen el dinero, algún ajuste es necesario”, dijo Abhishek Kumar, gerente de cartera de mercados emergentes de State Street Global Advisors, citado por el sitio web ambito.com.



El miércoles el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, había anunciado que Argentina propuso al FMI “iniciar un diálogo para reperfilar los vencimientos de deuda”.



El organismo otorgó en 2018 un auxilio financiero por 56.000 millones de dólares cuyos primeros vencimientos operan en 2021.



Argentina anunció la reprogramación de los vencimientos de letras con acreedores institucionales privados, extendiéndolos hasta por seis meses para desahogar su cartera de corto plazo y aliviar la tensión cambiaria que hundió 20% el valor del peso en dos semanas.



El gobierno también envió al Congreso un proyecto de ley para impulsar un refinanciamiento voluntario de vencimientos de deuda “sin quita de capital ni de intereses y con la sola extensión de plazos”, dijo Lacunza el miércoles.



En la carrera electoral



La crisis económica se agudizó desde el 11 de agosto pasado cuando Macri quedó 15 puntos detrás del candidato peronista de centro-izquierda Alberto Fernández en las primarias para las presidenciales del 27 de octubre.



“Tenemos 59 días hacia adelante hasta las elecciones. Que transcurra de la mejor manera es mi responsabilidad como presidente”, subrayó Macri.



Fernández, muy crítico del programa con el FMI, se abstuvo de comentar los anuncios.



El FMI dijo que el gobierno de Macri ha tomado “pasos importantes”, aunque precisó que aún “está en proceso de analizar y evaluar el impacto” de las medidas.



Otra misión técnica del organismo debe evaluar en los próximos días si autoriza el desembolso de USD 5 400 millones esperado para el 15 de septiembre.



Los primeros vencimientos del préstamo del FMI están pautados para 2021.



Argentina está en recesión desde 2018, con 32% de pobreza y una inflación que llegó a 25% entre enero y julio, una de las más altas del mundo.