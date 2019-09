Los mercados en Carchi abrirán este 29 de septiembre para abastecer de comida a la ciudadanía

LEA TAMBIÉN

La Asamblea Provincial por la Dignidad del Carchi, que realiza un paro desde el martes 24 de septiembre del 2019, decidió dar una tregua para que los habitantes de la localidad se abastezcan de alimentos.

Los mercados, tiendas y comercios deberán atender este domingo 29 de septiembre con esa finalidad, explicó Cristian Benavides, alcalde del cantón Tulcán.



Hasta ayer, sábado 28 de septiembre del 2019, los cinco centros de expendio de la capital carchense funcionaron de forma alternada y solo por horas, como una medida de apoyo a la movilización provincial.



En los mercados aún es posible encontrar frutas, verduras, papas y lácteos que se producen en la localidad, asegura Galo Mafla, comisario municipal.



Sin embargo, en la feria del jueves 26 de septiembre se notó la ausencia de productos que llegan de otras partes del país.



Carchi seguirá con la movilización indefinida. Mediante un comunicado, la Asamblea reunida la noche del viernes 27 de septiembre, resolvió no declinar la medida de hecho hasta que las autoridades del Gobierno atiendan las demandas de los diferentes sectores.



Por eso, ayer continuaban bloqueados los sitios estratégicos en las principales vías de ingreso a esta provincia fronteriza con Colombia.



Eso no ha impedido el ingreso de gas, gasolinas y diesel a esta jurisdicción. El déficit de gasolina extra ya se siente en estaciones de servicio de Mira, Espejo y Montúfar.



Sin embargo, en el resto de la provincia aún se cuenta con reservas de aproximadamente 45 000 galones de gasolina extra y 60 000 de diesel. Días antes del paro se optó por abastecerse de estos carburantes, explica Javier Villarreal, director en Carchi e Imbabura de Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (Arch).



La Asamblea del Carchi también decidió que las convocatorias a marchas se harán solo mediante comunicados oficiales. Eso es para evitar acciones aisladas que puedan empañar esta protesta.



Ayer, durante la mañana, se realizaron varias movilizaciones. Mientras, que para las 18:00 estaba convocada la marcha de las cacerolas.



El prefecto Guillermo Herrera hizo un llamado para que las movilizaciones sean pacificas y no se genere enfrentamientos con la fuerza pública. Por eso no van a permitir la participación de personas que tengan el rostro cubierto, como sucedió el jueves último cuando se destruyeron los ventanales de la Gobernación.

Pablo Rodríguez, comandante de Policía de la Zona 1, acordó con los dirigentes del paro un pacto a favor de la paz y para que las marchas se realicen sin excesos.