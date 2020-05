OMS: Mercado de Wuhan tuvo rol en brote virus, pero hay que investigar más

LEA TAMBIÉN

Un mercado mayorista en la ciudad china de Wuhan tuvo un rol en el brote del coronavirus SARS-CoV-2 el año pasado, como la fuente o posiblemente como un "escenario amplificador", dijo el viernes 8 de mayo del 2020 la Organización Mundial de la Salud, agregando que se necesitaba investigar más.

Dentro de los esfuerzos para detener la propagación del virus, las autoridades chinas cerraron el mercado en enero y ordenaron una prohibición temporal del comercio y el consumo de vida silvestre.



"El mercado tuvo un rol en el evento, eso está claro", dijo en una rueda de prensa el doctor Peter Ben Embarek, experto de la OMS en seguridad alimentaria y virus zoonóticos -aquellos que cruzan la barrera de especies de animales a humanos.



"Pero no sabemos qué papel: si fue la fuente o el entorno de amplificación o simplemente una coincidencia de que se detectaran algunos casos en ese mercado y sus alrededores".



No estaba claro si animales vivos o vendedores o compradores infectados pueden haber introducido el virus en el mercado, agregó.



El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmó que hay "una cantidad significativa de evidencia" de que el virus provenía de un laboratorio de Wuhan, aunque reconoció que no había certeza.



Ninguna evidencia pública ha relacionado el brote con el laboratorio en Wuhan y los científicos han dicho que el coronavirus parece haberse desarrollado en la naturaleza. Un informe de inteligencia alemán arrojó dudas sobre las acusaciones de Pompeo, informó Der Spiegel.



Ben Embarek señaló que los investigadores tardaron un año en identificar a los camellos como la fuente del virus MERS (Síndrome Respiratorio de Oriente Medio), un coronavirus que surgió en Arabia Saudita en 2012 y se propagó en el Medio Oriente, agregando que "no es demasiado tarde".



"Lo importante, lo que sería de gran ayuda, es capturar al virus antes de que se adapte a los humanos, antes de la versión que tenemos ahora. Porque entonces entenderíamos mejor cómo se adaptó a los humanos, cómo evolucionó", afirmó.



"En términos de investigaciones, China tiene, muy probablemente, toda la experiencia necesaria para hacer estas investigaciones. Tienen muchos investigadores muy calificados para eso", dijo.