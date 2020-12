Un año después, el mercado de Wuhan en el epicentro de la pandemia sigue cerrado y vacío

Durante más de seis años, Lai Yun, propietario de un restaurante, inició la mayoría de sus días en Wuhan de la misma manera, con un viaje al Mercado Mayorista de Marisco Huanan, que queda a apenas diez minutos caminando desde su casa.

"Enviaba a los niños a la escuela, desayunaba y luego iba al mercado. Era muy conveniente", dijo Lai, de 38 años.



Eso cambió el 31 de diciembre de 2019, después de que cuatro casos de una neumonía misteriosa se vincularon al mercado y el recinto se cerró de la noche a la mañana. La ciudad inició una agotadora cuarentena de 76 días que se anunció solo unas pocas horas antes y prohibió que las personas salieran de sus hogares.



A casi un año del comienzo del brote, el covid-19 ha cobrado más de 1,5 millones de vidas, y el mercado de Wuhan donde se detectó inicialmente permanece vacío, incluso cuando la ciudad que lo rodea ha vuelto a la vida.



El mercado se ha convertido en un símbolo de la feroz batalla política y científica que se libra en torno al origen del virus y China continúa peleando con Estados Unidos y otros países, acusándolos de parcialidad.

Lai Yun, propietario de un restaurante, intenta reactivar su negocio, cercano al Mercado Mayorista de Marisco Huanan. Foto: REUTERS

Un equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud aún no ha visitado Wuhan y mucho menos el mercado. Las autoridades sanitarias en China y en el extranjero han advertido que los esfuerzos de rastreo del origen podrían llevar años y arrojar resultados no concluyentes.



En Wuhan, donde pesa el estigma de ser el epicentro del primer brote del coronavirus, más de una decena de residentes y dueños de negocios dijeron a Reuters que no creen que el virus comenzara en la ciudad.



“Ciertamente no pudo haber sido Wuhan (...), seguramente otra persona lo trajo. O seguramente vino de algún otro producto traído del exterior. Solo había ciertas condiciones para que apareciera aquí”, dijo un vendedor del mercado en el centro de la ciudad, que se identificó como Chen.



En los últimos meses, diplomáticos chinos y medios estatales han dicho que creen que el mercado no es el foco de origen, sino una víctima de la enfermedad, y han apoyado las teorías de que el virus potencialmente se originó en otro país.



Los expertos dicen que el mercado todavía juega un papel en la investigación y, por lo tanto, es poco probable que sea demolido, aunque gran parte de esa investigación se basará en muestras tomadas inmediatamente después de que comenzó el brote.



“El primer grupo de casos se dio allí, por lo que al menos sería interesante averiguar el origen de esos y presentar algunas hipótesis, como si es más probable que vino de animales salvajes o tal vez apunta a un supercontagiador humano”, dijo Jin Dong-Yan, profesor de virología de la Universidad de Hong Kong.