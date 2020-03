En el Mercado Mayorista se incrementó la venta de productos no perecibles

LEA TAMBIÉN

Las ventas de atunes, sardinas, arroz, azúcar, granos secos y aceites se incrementaron hoy, jueves 12 de marzo del 2020, en las bodegas de alimentos del Mercado Mayorista, en el sur de Quito.

Los comerciantes indicaron que la afluencia de clientes subió luego de que el alcalde Jorge Yunda declarara a Quito en emergencia para enfocar los esfuerzos municipales en mantener activos los servicios básicos para los habitantes.

Julio Caizaguano, integrante de la Asociación de Comerciantes del Mayorista, indicó que desde temprano se acercó la gente a comprar productos no perecibles. “Las ventas normales se incrementaron en un 50%”.



Otros comerciantes indicaron que también se comercializan productos de aseo personal, detergentes y papel higiénico.



María Castro compró una caja de enlatados, así como arroz, lentejas y fréjol. Su objetivo era repartirlos entre tres familias y prever el desabastecimiento. “Vine con mi esposo a hacer las compras”.



Patricio Álvarez adquirió enlatados y otros productos para su tienda en el barrio Monjas Orquídeas. “Las comercializaremos a los vecinos para tener un amplio stock de productos”.



Los dirigentes de la Federación de Mercados de Quito se reunirán mañana, viernes 13 de marzo del 2020, para analizar las medidas que van a tomar frente a la presencia del coronavirus. El presidente de ese organismo, Juan Baez, manifestó que la prioridad será evitar un desabastecimiento de productos de primera necesidad.



“Es una problemática que nos afecta a todos, pero no permitiremos que nos genere miedo. No queremos la especulación en nuestros centros”, manifestó el dirigente.