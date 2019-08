Mera pidió que se le retire el arresto domiciliario y María de los Duarte que se le quite el grillete electrónico

LEA TAMBIÉN

Los involucrados en el Caso Sobornos 2012-2016 acudieron a una audiencia de revisión de medidas cautelares que se realizó la tarde de este lunes 26 de agosto del 2019, en la Corte Nacional de Justicia.

La defensa de la exministra María de los Ángeles Duarte pidió que se tomen en cuenta nuevas consideraciones que cambiaron "la situación de su defendida".



Las medidas cautelares de Duarte en la actualidad contemplan la prohibición de salida del país, la presentación periódica ante la Corte Nacional de Justicia, la prohibición de enajenación de bienes por USD 2 millones y la obligación de tener un dispositivo electrónico (grillete) en su tobillo.

#AHORA | #CasoSobornos 2012-2016: jueza Daniella Camacho suspende la audiencia de revisión de medidas cautelares de varios procesados, en la que además se conoció sobre una revisión y un pedido de caución. La reinstalación será mañana, 27 de agosto (10:30), en la @CorteNacional. pic.twitter.com/EMScRDrQ1j — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 26, 2019



La defensa entregó está tarde la documentación en la que se señala que Duarte vive en Guayaquil y ahí realiza sus actividades profesionales y personales. La Fiscalía estuvo de acuerdo con que la presentación se cumpla en la Corte Provincial del Guayas y con la solicitud la retención de fondos a USD 1,7 millones. Sin embargo, Diana Salazar, fiscal general, señaló que no hay nuevos elementos para que se cambie la medida del grillete electrónico por otra medida y recomendó a la jueza mantener el uso del dispositivo.



Alexis Mera, por su parte, solicitó un pedido de caución o fianza. Con esto, busca cambiar el arresto domiciliario que actualmente cumple por una garantía hipotecaria de uno de sus bienes por USD 162 560. Así podría defenderse con libertad. El abogado de Mera, Fausto Jarrín, también solicitó que la medida real de su defendido se baje de USD 3 millones a USD 1 072 000 como se estableció para 22 procesados más. La fiscal Salazar considera que la caución no aplica en este caso debido a que se investiga un delito que sobrepasa los 5 años de prisión y así sobrepasa el tiempo que determina el Código Penal vigente para su aplicación. También. Puntualizó que este recurso se podría usar en caso de prisión preventiva y no en arresto domiciliario. Por último, señaló que la garantía que ofrecía Mera era inferior al monto que tiene impedido enajenar.



En la jornada de está tarde, otros tres implicados solicitaron la revisión de sus medidas. En el caso de Cai Runguo se solicitó la presentación en el consulado de Ecuador en Beijin (China) ya que se encuentra ahí desde el 2016.



Asimismo Javier Noboa solicitó que se le permita presentarse en la Corte Provincial del Guayas y Manuel Fontana solicitó que se baje de dos a un día a la semana para la obligación de presentarse ante la autoridad judicial, por motivos de salud.



La jueza se pronunciará sobre estos pedidos cuando resinstale la audiencia este martes 27 de agosto del 2019, a las 10:30