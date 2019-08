Alexis Mera continuará con arresto domiciliario y María de los Ángeles Duarte, con el grillete electrónico

LEA TAMBIÉN

La caución o fianza solicitada por el exasesor jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, y el pedido para retirar el grillete electrónico que hizo la exministra María de los Ángeles Duarte fueron rechazados por la jueza Daniella Camacho.

Este martes 27 de agosto del 2019, la autoridad dio a conocer su resolución en una audiencia pública, en la que también se analizaron las medidas cautelares de cinco procesados en el caso Sobornos 2012-2016.



Mera presentó como garantía para la caución su vivienda valorada en USD 162 560, en donde cumple arresto domiciliario desde el 3 de julio de 2019. En la audiencia, la fiscal general, Diana Salazar, se opuso a que Mera recupere la libertad. Dijo que la figura de caución es válida cuando los procesados guardan prisión preventiva y no cumplen arresto en sus propias casas.



En el caso de María de los Ángeles Duarte, la jueza negó la solicitud para que se le retirara el dispositivo de vigilancia electrónica o grillete, pero aceptó la petición de presentarse periódicamente ante la Corte de Justicia del Guayas, en Guayaquil, pues desde mayo, la exministra viajaba dos veces por semana a Quito para asistir a la Corte Nacional.



Otro procesado, Francisco Noboa, solicitó lo mismo que Duarte: presentarse en Guayaquil y no en Quito. La jueza concedió ese pedido.



En la misma audiencia, Camacho analizó la situación legal de Cai Runguo, otro procesado. Él pidió presentarse ante el consulado de Ecuador en Beijing (China) en donde vive desde el 2016, pero la magistrada rechazó el pedido y ordenó su prisión preventiva, pues incumplió la orden de presentarse en Quito.



Víctor Fontana, empresario procesado, dijo que por temas de salud le dificultaba presentarse dos veces por semana en la Corte Nacional. Pidió hacerlo solo una vez a la semana, pero Camacho rechazó su solicitud. La jueza argumentó que no probó que la medida impida su tratamiento médico.



Finalmente, en la misma diligencia la jueza analizó las prohibiciones de vender o traspasar bienes y el congelamiento de las cuentas bancarias de Mera y Duarte. La jueza confirmó estas medidas pero redujo los montos. Inicialmente para Mera se ordenó la retención de bienes y cuentas por USD 3,5 millones y para Duarte era de USD 2,5. Ahora, el monto será de USD 1,7 millones, igual que los demás procesados.



En este caso existen 26 personas investigadas, entre exfuncionarios del gobierno de Rafael Correa, y contratistas estatales. Son procesados por la supuesta entrega de fondos a favor de Alianza País, a cambio de recibir contratos con el Estado.