Presidencia del Ecuador dice que los mensajes SMS enviados están amparados en Decreto 888

La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia del Ecuador anunció que los mensajes de texto (SMS) que llegaron a los celulares de los ciudadanos la madrugada de hoy, jueves 24 de octubre del 2019, se amparan en el decreto de estado de excepción, que aún rige en el país.

En el Decreto Ejecutivo 888 se daba la atribución a la Secretaría de Comunicación de encontrar los mecanismos para comunicación de forma efectiva las decisiones del Ejecutivo durante el estado de excepción que estará vigente hasta el próximo 3 de noviembre.



“En ese marco se solicitó a las tres operadoras de telefonía móvil existentes en el país el servicio de mensajería sin costo alguno”, dice el comunicado de la Secretaría de Comunicación.

COMUNICADO OFICIAL | Sobre el envío masivo de mensajes de texto con la finalidad de desmentir información falsa difundida a la población. #YoApoyoALaVerdad #BastaDeNoticiasFalsas pic.twitter.com/nwZfUcjVv3 — Comunicación Ecuador (@ComunicacionEc) October 24, 2019



El Gobierno, de esta forma, dispuso a través de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) el envío de mensajes de texto “con la finalidad de desmentir información falsa difundida a la población, la cual es generada por grupos que intentan atemorizarla y crear un clima de desestabilización”.

Este es el mensaje enviado por la Secretaría de Comunicación: “Ecuatoriano no crea en noticias falsas NO se baja el sueldo NO se entrega bono a venezolanos NO se perdonan deudas a ricos SECOM (Mensaje Dispuesto por ARCOTEL)” (sic).