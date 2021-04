Salud investiga procedencia de mensajes falsos de citas para vacunas contra covid-19 que circularon días atrás

El ministro de Salud Pública, Camilo Salinas, señaló que ya se investiga la procedencia de los mensajes falsos que circulan sobre la vacunación anticovid-19. Estos se han enviado vía WhatsApp, Twitter y otras plataformas. En los textos se llama a acercarse sin cita previa a los puntos de inmunización, lo que ha generado aglomeraciones.

Las declaraciones del titular de la Cartera de Salud se hicieron en uno de sus recorridos que se realizaron este domingo 25 de abril del 2021 en Mucho Lote, en Guayaquil. Allá se destinaron 3 000 dosis para los asistentes.



Este lugar es uno de los puntos para acceder a la segunda dosis a quienes les colocaron la de Pfizer-BioNtech, hasta el 4 de abril; al igual que la Universidad Ecotec. En Quito, en cambio, es en el Colegio Benalcázar y en Cuenca en el Poliforo de la Universidad Católica y en la del Azuay.



En este espacio insistió que esas "autoconvocatorias" no perjudican al Ministerio sino a la ciudadanía. Y aclaró que solo los mayores de 90 años pueden acercarse a los sitios de inmunización, sin cita previa, a partir de las 15:00.



Y recordó que los mensajes que llegan con la fecha, hora y lugar de vacunación son del 1570, en especial, a adultos mayores que se registraron en la página web (www.planvacunarse.ec) y personas con discapacidad. Además, por medio del llamado de los centros de salud, por medio de los médicos del barrio. “Si no es oficial no nos expongamos al virus”, anotó.



Salinas además comentó que la meta del Gobierno se mantiene, es decir, la inoculación de dos millones de ciudadanos, con primera dosis, hasta el 20 de mayo -cuatro días antes de la finalización de la gestión del presidente Lenín Moreno. Ese día termina la fase uno del Plan Vacunarse.



El titular del ramo también destacó la llegada de las fórmulas al país. Ayer, sábado 24 de abril del 2021, arribó el segundo cargamento de la iniciativa Covax Facility, con 336 000 de AstraZeneca. Con este lote, Ecuador tiene 1,9 millones.



Estas -dijo Salinas- se colocarán en docentes, quienes son parte de esta primera etapa de inmunización. A estos se suman los bomberos, policías, militares, funcionarios de gestión de riesgos, adultos mayores, personal sanitario, quienes tienen discapacidad y enfermedades catastróficas, etc.



Del total de dosis, 711 204 fórmulas -entre primeras y segundas aplicaciones- se han administrado a la ciudadanía de los grupos mencionados. Es decir, 36,6% de los lotes entregados en el país.



Salinas anunció que en los primeros días de mayo del 2021 se espera la llegada de 500 000 vacunas más de la proveedora china Sinovac. Con ella se tienen pactados dos millones, de los cuales un millón ya arribaron al país.



El total de comprometidas por el Gobierno es de 20 millones, con lo cual se espera inocular a 10 millones de ciudadanos en territorio nacional. Si se compara esta cifra con la población actual representa el 57%.