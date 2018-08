El mensaje de una madre venezolana para su hija que abandonó el país se viralizó en redes sociales

LEA TAMBIÉN

El mensaje de despedida de una madre venezolana a su hija menor se viralizó en redes sociales. Sus tres hijas han salido de Venezuela debido a la crisis económica del país sudamericano cuya inflación es del 1 000000%.

Gretell (Corvo Attano en su perfil en redes sociales), la segunda hija de la mujer que escribió el mensaje en Whatsapp, compartió el texto de despedida que su madre había escrito para su hija menor Giula, en su cuenta de la red social Twitter, el viernes 10 de agosto del 2018. El tuit fue retuiteado 21 635 veces, recibió más de 2 100 comentarios y 58 208 me gusta en menos de 24 horas.



La joven Gretell, que vive en Buenos Aíres, Argentina, compartió los ‘prints’ de las palabras de su madre acompañada del texto “Mi hermana menor se va hoy del país... Era la última que quedaba de las tres en Venezuela. Mi mamá para despedirla envió este texto al grupo...Todos los días miro al cielo y me pregunto llorando por qué nos tocó vivir esto”.



El mensaje de la madre: “Ayer mientras doblaba tu ropita interior y tus medias pensaba… es la tercera vez que mi mente viaja en el tiempo… sí, en el tiempo, cuando se las doblé a Giuli y se iba… cuando se las doblé a Gretell y se iba… ahora me toca contigo… ¿no sabes? También tengo el corazón partido…



Por supuesto, siempre digo para mis adentros: ¡será para mejor! Para que sean felices y cumplan sus sueños… Atrás quedarán esta ropita de niña para convertirse en mujeres de bien, en mujeres con sus propios asuntos que resolver. Aunque la vida me haya separado de mis niñas, mi corazón quedó atrapado en sus caritas, en sus alegrías, en su corazón.



Vuela alto mi bebita, y lucha por tus sueños como tus hermanas, pero no te olvides de esta mamá que, aunque no fui la mejor, las amó con todo su corazón. Mis tres niñas, mis tres razones de vivir, a quienes entregué mi vida y lo mejor de mi. Así como extraño la presencia de tus hermanas, también extrañaré tus abrazos, besos, amapuches, perseguidas por la casa…. tus bravuras y mis peleas para la comida de pinki y la paseada.



Dejaron un hueco en mi corazón y me queda una parte de ustedes: cosmito y pinky, que los seguiré cuidando con mucho amor, sus paseos matutinos y sus comiditas… Estén tranquilas… Hasta pronto mi bebita, recuerda que siempre contarás con mamá y si tienes una duda no dudes en llamarme… porque siempre estaré allí en el mismo lugar… te amo con el alma… las amo con el alma… adiós corronchita de mi vida…”

Las hermanas Giuli, Gretell, Giula abandonaron Venezuela para buscar nuevas oportunidades en otros países así como miles de venezolanos que abandonan a diario Venezuala. Ecuador, por ejemplo, declaró emergencia en las provincias de Carchi, Pichincha y El Oro por crisis humanitaria de ciudadanos venezolanos. Por el puente de Rumichaca, frontera de Ecuador y Colombia, antes, pasaban entre 1 500 a 2500 viajeros, cada día. En la primera semana de agosto subió a 6 000, en promedio.