Menem viaja a Chile para operación de su hijo tras obtener permiso del juez

El expresidente de Argentina Carlos Menem, de 88 años, viaja hoy, 16 de noviembre de 2018, a Santiago de Chile para asistir a la intervención del hijo que tuvo con la modelo chilena Cecilia Bolocco, de casi 15 años, por un tumor cerebral, informaron a Efe fuentes cercanas al exmandatario.

Menem, afectado por varias causas judiciales, partirá esta tarde desde Buenos Aires hacia el país vecino luego de obtener autorización del juez para viajar fuera de Argentina.



Zulema Yoma, exmujer del actual senador, con quien sigue manteniendo una relación familiar, confirmó a Efe que el octogenario político estará acompañado en el viaje de sus hijos Zulemita y Carlos Nair.



Por su parte, Luis Daer, abogado de Menem, explicó que el juez no autorizó un "plazo" concreto de días que puede estar fuera del país, aunque sí tendrá la obligación de comunicar su regreso cuando vuelva a Buenos Aires.



Máximo Menem Bolocco, que el próximo lunes cumplirá 15 años, es sometido hoy a una cirugía por un tumor cerebral en una clínica de Santiago en la que está internado desde el miércoles pasado.





El joven había sufrido cefaleas los días previos y algún vómito, y tras ingresar en la clínica le fue diagnosticado el tumor.



Según explicó a la prensa la doctora May Chomalí, de la clínica Las Condes, donde está hospitalizado el menor, una vez que se realice la cirugía se podrá determinar las características del tumor, del que hasta el momento solo se sabe que es "grande" y que su ubicación no está afectando a zonas relevantes.



"Existen buenas esperanzas aun cuando el pronóstico es incierto porque no conocemos qué tipo de tumor es y eso lo vamos a saber recién mañana", agregó.



La doctora calificó la cirugía como "compleja", ya que se va a estar entrando en el cerebro de un niño.



Máximo nació en 2003, fruto del matrimonio que Menem y Bolocco contrajeron en 2001. En 2007 iniciaron los trámites para su divorcio.