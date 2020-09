Daniel Mendoza negó que el diagrama de un presunto reparto de hospitales haya estado en su teléfono celular

LEA TAMBIÉN

El exasambleísta por Manabí, Daniel Mendoza se refirió a la información contenida en un celular y en un pendrive que pidió a sus familiares entregasen a Criminalística en presencia de un agente de Fiscalía.

Descartó que un diagrama, en el que se detallaba una supuesto reparto de hospitales y en el que se ponía a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en el centro, haya estado en el teléfono.



Estas aclaraciones las realizó el viernes 18 de septiembre del 2020 en su cuarta ampliación de su versión que la realizó ante la Fiscalía.



Los agentes investigan si hubo o no delincuencia organizada en la fallida construcción del hospital de Pedernales, en Manabí.



"Un medio digital reproduce una especie de diagrama bastante elaborado y visual con fotos y detalles indicando que yo lo he creado. Da a entender que sería en diciembre del 2019. Esa información, esa especie de diagrama no existe dentro de mi teléfono celular", comentó el exlegislador vinculado al proceso penal en el que también se investiga a 18 personas más.



El exlegislador sí reconoció, en su versión del viernes, que existe un diagrama dentro del pendrive que también entregó uno de sus familiares que "no representa información oficial".



Sobre este punto aclaró que ese esquema tendría una "especie de distribución, una ayuda memoria" que recogió de diferentes medios con información de "conocimiento público".



Además, señaló que no descarta que esa información la haya compartido "en el pasado" con las personas de su círculo político y colaboradores cercanos.



"Como ya lo mencioné, dicho diagrama, que entiendo está en el pendrive, es sencillo, sin fotos y no muy elaborado, que como ya lo indiqué no representa un documento oficial".



También dijo no recordar con exactitud el contenido de las conversaciones que mantuvo con la Ministra de Gobierno y que habrían estado en el teléfono entregado a criminalística.



“Mi abogada me comentó lo ocurrido y me hizo llevar eso en impreso, con varios chats con la ministra María Paula Romo, chats que podrían estar en mi teléfono y que no recuerdo con exactitud su contenido ya que ha pasado mucho tiempo”, aseguró.

Indicó que hizo capturas de pantalla de sus conversaciones y que las habría compartido. "Era muy probable que dicha captura yo la reenviara a una tercera persona para que esté al tanto de la mencionada conversación. Esto es una práctica normal y común".



En su versión añadió que en el teléfono entregado a las autoridades constan "miles de capturas" que deben ser parte del informe pericial y negó que se haya facilitado una copia de su teléfono.



"Este medio digital solo publica lo que a la ministra Romo respecta. Es ilógico pensar que si alguien, más aún periodistas, tuvieran en sus manos mi teléfono no publicarían el contenido íntegro".



Finalmente, confía en que nadie de su familia haya filtrado la información. "Yo le di instrucciones claras a mi familia el día de mi entrega voluntaria (4 de junio) puesto que desconocía los detalles que la investigación llevaba adelante la Fiscalía".