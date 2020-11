Familia damnificada tras la explosión de GLP en Cumbayá recibió menaje de casa

Una de las familias damnificadas tras la explosión de un tanque de gas en un restaurante ubicado en el centro de Cumbayá, oriente de Quito, recibió un menaje de casa de la Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad Ciudadana (EM Seguridad) del Municipio.

Se lo hizo como parte del Fondo Metropolitano para la Gestión de Emergencias que proporciona esa entidad a las personas afectadas por emergencias: deslaves, inundaciones, accidentes por GLP, incendios estructurales, entre otros.



En este caso, la explosión se reportó el 10 de octubre pasado. El balance final fue nueve personas con heridas, dos viviendas destruidas, 22 más con otras afectaciones y seis vehículos dañados. Una de las familias afectadas fue la de Marco Gualpa, quien vivía junto a su familia en el segundo piso de la vivienda en donde se registró el incidente.



La mañana del 10 de octubre, él salió a la tienda para comprar comida para sus hijos, de 5 y 9 años, cuando escuchó un fuerte estruendo. “Inmediatamente pensé en mis niños y regresé corriendo para ver lo que ocurrió”.



Al volver se encontró con la casa en ruinas y escuchó que sus pequeños pedían ayuda en medio de los escombros. Ellos lo observaron y le dijeron: “papito ayúdanos, no queremos morir”. Los infantes sangraban porque tenían cortes en la cara. Gualpa los rescató y ambos fueron trasladados en ambulancia al Hospital Baca Ortiz.



Perdió todos los electrodomésticos, incluyendo la computadora con la que sus hijos realizaban las tareas escolares. Él es instructor personal de gimnasio y no tiene trabajo debido a la emergencia sanitaria del covid-19. Ahora, sus niños se encuentran estables de salud, pero continúan asustados.



Adrián Haro, gerente de EM Seguridad, informó que la familia de Gualpa recibió juegos de comedor y de sala, así como una refrigeradora, licuadora, tres camas, cinco colchones, juegos de sábanas, cobertores. “La ayuda ascendió a USD 2 346”.



¿Qué ocurrirá con el resto de damnificados? Haro explicó que se trata de un tema particular contra el dueño del local. En este caso, el propietario del restaurante en donde se produjo la deflagración, cuyo paradero es desconocido en la actualidad.



Añadió que se ayudó a una familia porque se comprobó con documentos que sus ingresos no superaban el costo de la canasta básica de USD 726.



En los casos de cobertura y reposición del menaje de casa, el Fondo cubre un monto máximo de seis salarios básicos unificados por cada caso, de acuerdo con el informe técnico de la Unidad de Seguridad; en el caso de Gualpa se cumplió con todos los requisitos.

El padre de familia agradeció a EM Seguridad por la ayuda porque perdió todo lo que tenía. “Esto me ayudará bastante porque perdí todo. Esto me saca de una difícil situación”.