16 medidas de restricción se aplican en Portoviejo; las playas estarán cerradas en el feriado de Semana Santa

Desde este 30 de marzo del 2021 entraron en vigor 16 nuevas medidas de restricción que aprobó el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Portoviejo, en Manabí. Esas normas buscan frenar la curva de contagios por covid-19, en el cantón.

En marzo del 2021 se han registrado 1 386 contagios, de los 2 606 que se han presentado en lo que va de este año.



Según El COE provincial, los hospitales centinelas de Portoviejo, Manta y Chone no tienen camas disponibles para atender a más pacientes contagiados. Además, hay un déficit de medicinas para tratar esa enfermedad viral.



El alcalde Agustín Casanova señaló que las medidas buscan evitar aglomeraciones durante el feriado de Semana Santa y en el proceso electoral para elegir al Presidente y Vicepresidente del país.



Las playas de Crucita, el manglar de la Boca y los balnearios de agua dulce permanecerán cerrados desde las 18:00 del 1 de abril hasta las 05:00 del 5 de abril. Los establecimientos de estos lugares podrán funcionar desde las 06:00 hasta las 18:00 durante los días de cierre, con un aforo del 30% y las medidas de bioseguridad. En esos locales no se podrá vender alcohol.



Al terminar el feriado, el horario de funcionamiento de los restaurantes y locales de comida rápida será hasta las 22:00 de manera presencial, con servicios de entrega a domicilio hasta las 02:00, incluido Crucita.



Los restaurantes, cines al aire libre, teatros y actividades comerciales deberán realizar las adecuaciones para el cumplimiento del 30% del aforo y de las medidas de bioseguridad. Según la resolución del COE, el incumplimiento de la medida llevará a la suspensión de la actividad.



Estará prohibida la venta de bebidas alcohólicas los domingos y feriados. De lunes a sábado estará permitida la comercialización hasta las 19:00, a excepción del sábado 3 de abril, de acuerdo con la disposición del COE Nacional, en la resolución del 28 de marzo.



Habrá restricción vehicular por el número de placas para vehículos particulares. Desde las 12:00 del 1 de abril y el 3 de abril no podrán circular los vehículos impares. Mientras que el 2 y el 4 de abril no transitarán los pares.



Los velorios de personas que contrajeron covid-19 quedaron prohibidos. Los velatorios por otras causas de muerte se podrán realizar con un aforo de 10 personas máximo.



Se prohibieron las caravanas y caminatas políticas que superen el aforo de 50 vehículos y 200 personas respectivamente, según lo establecido por el Consejo Nacional Electoral. Tampoco se podrán hacer eventos sociales en espacios públicos y privados; incluido viviendas.



Los gimnasios tendrán un aforo del 20%. Se prohíbe la apertura de instalaciones para crossfit y centros de entrenamiento funcional.



Casanova señaló que se fortalecerán las zonas de control en lugares como playas, balnearios, centros comerciales, mercados, comercio autónomo, gimnasios y sectores con mayores indicadores de contagios y mortalidad que permitan controlar aforo permitido y cumplimiento de medidas de bioseguridad.