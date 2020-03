¿Qué medidas contiene el plan de reactivación económica de EE.UU.?

LEA TAMBIÉN

Después de días de negociaciones, el Congreso de Estados Unidos se apresta a aprobar un plan de reactivación de 2,2 billones de dólares para impulsar a la primera economía del mundo, que sufre el impacto de la pandemia del nuevo coronavirus.

El paquete aprobado el miércoles por la noche en el Senado será la medida de emergencia más grande en la historia de Estados Unidos, e implica distribución de fondos de diversas formas para consumidores y empresas.



A continuación, un resumen de los beneficios contemplados en el proyecto que aún debe ser aprobado por la Cámara de Representantes y promulgado por el presidente Donald Trump.





Efectivo para los ciudadanos



En un intento por hacer que los estadounidenses reanuden sus gastos, el proyecto de ley dará a los contribuyentes solteros USD 1 200 y el doble a matrimonios. Además, se entregarán USD 500 adicionales por niño.



Los beneficios se reducirían en cantidades variables para los que ganan más de 75 000 dólares al año. Quienes ganan más de USD 99 000 quedarán excluidos, y existen límites para quienes tengan un solo hijo y contribuyentes que pagan impuestos de forma conjunta sin hijos.





Asistencia por desempleo



Con un alza en las solicitudes de subsidios por desempleo a 3,3 millones en la semana finalizada el 21 de marzo, el proyecto amplía enormemente la cobertura de desempleo para los estadounidenses: se proporciona un monto fijo de USD 600 por semana durante cuatro meses a desocupados, además de la asistencia por desempleo que reciben por programas estatales, cuyos pagos varían.



La iniciativa también otorga continuidad por 13 semanas de beneficios de desempleo una vez que se agoten los beneficios estatales, de duración limitada.



El proyecto prevé la creación de un programa aparte, hasta fin de año, para los que no pueden trabajar debido a la pandemia, pero que no son elegibles para beneficios por desempleo, como los empleados en la llamada economía colaborativa, conductores y empleados por cuenta propia.





Auxilio a empresas y comercios



El proyecto asigna grandes sumas para auxiliar a compañías estadounidenses, incluyendo USD 377 000 millones en asistencia a pequeñas empresas y 500 000 millones en préstamos a grandes empresas y estados.



La caída en los viajes y el cierre de fronteras impactó en la industria de la aviación comercial, que solicitó un rescate de 50 000 millones.



La asignación contemplada es de 25 000 millones para aerolíneas, 4 000 millones para compañías de transporte aéreo y 3 000 millones para contratistas que deben afrontar pagos de salarios. Eso se suma a otros 25 000 millones en préstamos y garantías de préstamos a aerolíneas y 4 000 millones a empresas de flete aéreo.



Se prevén otros 17 000 millones en préstamos y garantías para “empresas críticas para mantener la seguridad nacional”. Según el diario The Washington Post, eso incluye a Boeing, que ha estado luchando por los problemas con su avión 737 MAX y el impacto de la pandemia.





Fondos para salud



Muchos creen que la economía no se recuperará hasta que el virus covid-19 esté bajo control, y con ese fin, el proyecto asigna 172.100 millones al sistema de salud.



Eso incluye 27 000 millones para investigaciones de vacunas y tratamientos para el virus, y otros 100 000 millones para pagar los ingresos perdidos por hospitales y proveedores de atención médica, o los gastos no reembolsados relacionados con el brote.





Préstamos estudiantiles, diferidos



Los estadounidenses suelen graduarse de la universidad cargados de deudas. El proyecto de ley suspende los pagos de la deuda de esos préstamos estudiantiles y la acumulación de intereses hasta el 30 de septiembre.



El Departamento de Educación también recibirá 30 800 millones para apoyar a las escuelas y universidades, cerradas en todo el país.





Sin beneficios para presidente y legisladores



El único grupo excluido de las ayudas es el de los líderes gubernamentales. El presidente, el vicepresidente, los miembros del Congreso y del gabinete y sus familias están excluidos de recibir préstamos del Tesoro, o apoyos en negocios en los que posean al menos el 20%.



Los demócratas han acusado repetidas veces a Trump de usar su posición para aumentar las ganancias de sus negocios, y la prohibición se ve como una respuesta a eso.