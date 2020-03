Medidas preventivas frente al covid-19 se refuerzan en Quito

LEA TAMBIÉN

En Quito no se registraba hasta la tarde de ayer un brote de covid-19. Sin embargo, el alcalde Jorge Yunda declaró a la ciudad en emergencia sanitaria. Con el objetivo de evitar que el virus se propague rápidamente en caso de que llegue a la ciudad, las medidas de prevención se extremaron.

Desde inicios de mes, el Cabildo anunció que frente a la propagación del coronavirus se haría una desinfección diaria de las unidades, paradas y estaciones del Sistema Metropolitano de Transporte.

Pero tras la declaratoria de pandemia, se decidió que se harán dos desinfecciones diarias. Además, la Epmaps facilitará la sustancia a los propietarios de unas 3 000 unidades de transporte privado para que también realicen estas tareas.



Ayer, además, se amplió la cobertura a las terminales terrestres interprovinciales de Carcelén y Quitumbe, y a las microrregionales de La Marín, La Ofelia y Río Coca.



Tras el anuncio de las medidas, las calles de la ciudad tuvieron un movimiento inu­sual. Por ejemplo, cruzar desde la avenida Mariana de Jesús hasta el sector de El Recreo cerca de las 12:00, comúnmente toma al menos 25 minutos. Ayer, ese trayecto podía recorrerse en 17 minutos.



En la terminal de buses de El Recreo, el movimiento también era menor. Aunque pocas personas llevaban mascarilla, muchas usaban sus propias dosis de gel antibacterial y otras se acercaban al dispensador que hay junto a los torniquetes de entrada y salida.



Andrea Paredes estaba allí con sus hijos, a quienes recogió de la escuela. Para ella, la suspensión de clases y la alta difusión de las medidas preventivas ante la enfermedad son necesarias para evitar problemas mayores. Por eso, desde hoy dejará a los niños con su madre hasta que puedan volver a la escuela.



En la estación no dejó que los niños tocaran los torniquetes ni las paredes ni pasamanos. “Así es la vida, solo tenemos que tener un cuidado extremo para poder estar bien”.



Merlin Rivadeneira también apoyó la medida, porque cree que toda la ciudadanía debe colaborar para que la enfermedad deje de propagarse.



Entre las medidas municipales también está la suspensión de reuniones y talleres del programa 60 y Piquito. Yunda informó que la idea es que las personas de la tercera edad, que son un grupo vulnerable ante el covid-19, se queden en casa y eviten contactos que puedan afectarlos.



También cerrarán sus puertas temporalmente los Guagua Centros, los Centros de Atención al Adulto Mayor, la Casa Respiro, las Casas Metro Juventudes, el Hogar de Paz y las Casas de la Niñez.



La medida de la suspensión de clases, explicó Yunda, busca reducir la demanda del transporte público. Para ello también se suspendió, hasta el 15 de marzo, la restricción vehicular del Hoy no circula, lo que reducirá la utilización de transporte masivo en un 25%.



Puertas adentro, el Cabildo organizará teletrabajo para las direcciones de Catastro, Tributaria, Recursos Humanos, Informática, áreas administrativas y secretarías de Territorio y Movilidad, entre otras.



Para el personal que deba asistir a sus oficinas, se hará un ingreso escalonado: 08:00, 10:00 y 15:00. Pidió que otras entidades públicas y privadas hicieran lo mismo, para frenar las aglomeraciones en buses.



En Quito también están prohibidas las reuniones de más de 1 000 asistentes y el Municipio sugirió no asistir a cultos religiosos, por precaución.



El secretario de Salud, Lenín Mantilla, hizo un exhorto al Ministerio del ramo para que certificara a más laboratorios que puedan hacer pruebas de casos sospechosos y que se cree una ‘app’ con información oficial sobre el covid-19.