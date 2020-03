Las medidas de prevención en espacios públicos son básicas

LEA TAMBIÉN

Con el objetivo de detener el avance del covid-19, en Ecuador ya se ejecutan medidas de prevención con la ciudadanía. Se desarrollan en espacios donde se concentran grandes grupos de personas, como centros comerciales, instituciones de servicios públicos e incluso en las calles.

Hasta el pasado jueves 7 de marzo de 2020, el país reportó 14 casos positivos. De ellos, 12 están relacionados con la mujer que llegó a Guayaquil, desde la ciudad española Torrejón, donde residía. El último reportado es un extranjero que arribó a Ecuador por turismo.



La Armada informó ayer que el caso sospechoso de coronavirus en un buque resultó negativo. Tras conocer esto, la institución levantó el aislamiento de la tripulación de esa embarcación.



El lavado de manos, el uso de gel antibacterial -en caso de no tener agua y jabón cerca- y la desinfección de superficies son parte de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).



El organismo ha insistido en el reforzamiento de esas medidas para evitar una trasmisión comunitaria. Gina Watson, representante de la Organización Panamericana de la Salud en Ecuador, explicó que esa sería una propagación “agresiva” de los diagnósticos.



El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) implementó protocolos de acción para evitar males respiratorios como el covid-19 en servicios que brindan al público.



En Guayaquil, el centro gerontológico La Victoria adoptó medidas de higiene y desinfección de mesas y sillas. También se ordenó la ventilación permanente de los espacios.



Las autoridades sanitarias y de esta Cartera han capacitado a funcionarios y usuarios sobre el correcto lavado de manos. Además han distribuido 7 000 mascarillas, gel y alcohol en los centros de atención de Guayas y Los Ríos.



La importancia de estas medidas radica en que en esos sitios se trabaja junto a adultos mayores y a niños que asisten a los centros de desarrollo infantil. Las 10 883 unidades del MIES atienden a más de 441 000 niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores.



En la Plataforma de Desarrollo Social, localizada en el sur de Quito y donde funcionan instituciones como Ministerio de Salud, de Inclusión Económica, Registro Civil y otras, también se observaron acciones de prevención. Los guardias, por ejemplo, entregaban gel antibacterial a los usuarios.



Una dinámica similar se registró en locales, restaurantes y centros comerciales del país. En Policentro de Guayaquil se colocaron atomizadores con alcohol en baños y puntos de canje de los parqueaderos para que los clientes puedan desinfectarse las manos.



Asimismo, se ha implementado una campaña de comunicación en todo el centro comercial y en redes sociales con recomendaciones sobre higiene y atención médica.

Juan Pablo Acosta, gerente de mercadeo de DK Management, grupo empresarial que administra ocho centros comerciales en el país, indicó que en los puntos de atención al cliente existen estos dispensadores para los usuarios que ingresan y salen de los centros.



Como medida extra, se ha dispuesto que un grupo de personas con disfraces de mimo ofrezca gel antibacterial a quienes acuden a las presentaciones que se realizan dentro de los centros comerciales.



Estas acciones son válidas, como señala la infectóloga Paulina Celi, del Hospital de los Valles, de Quito. Ella considera que, pese a que no es una estrategia nacional, la ciudadanía debería evitar concentraciones en conciertos, cines o estadios. Además recomienda el uso de mascarillas solo para quienes presentan síntomas respiratorios.



En esto coincide el epidemiólogo Daniel Simancas, parte del centro Cochrane y director de Investigación de la Universidad UTE. Él reitera la necesidad de que estos insumos sean para personal de salud. “OMS recomienda priorizar los equipos de protección para evitar el desabastecimiento”.



El viceministro Félix Chong insistió en que la primera recomendación es mantener la calma y habituarse a seguir normas de higiene, como lavado de manos y uso de gel antibacterial. Además pedir a las personas con males respiratorios ser conscientes de que lo mejor es no salir de sus casas, para

no propagar más estas enfermedades. Si por alguna urgencia deben hacerlo, usar mascarillas quirúrgicas, recomendó.