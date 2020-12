Estas son las medidas que seguirán vigentes durante el feriado de Año Nuevo

El estado de excepción continúa en todo el Ecuador y otras medidas restrictivas también se extienden, al menos, hasta el próximo 3 enero del 2021.

Así lo recordó el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional la mañana de este lunes 28 de diciembre del 2020.



Esto quiere decir que en todo el territorio nacional seguirá vigente el toque de queda, desde las 22:00 hasta las 04:00, así como la prohibición de vender y consumir bebidas alcohólicas en ese mismo horario.



La restricción vehicular por número de placas también continúa, por lo que este lunes 28, miércoles 30 y viernes 1 de enero, solo podrán circular autos con placa que termina en número impar (1,3,5,7 y 9).



Y el martes 29, jueves 31, sábado 2 de enero y domingo 3 de enero, lo podrán hacer las placas pares (2,4,6,8 y 0).



Asimismo, los salvoconductos para circular que emitió el Municipio de Quito siguen suspendidos, hasta nuevo anuncio.





Estas son las demás medidas que se mantienen:



- Teletrabajo para las instituciones públicas que se hayan acogido al exhorto del COE nacional, hasta el 18 de enero del 2021.



- Está prohibida la quema de monigotes en el espacio público, en todos los cantones del país.



- El límite de asistentes para las reuniones sociales o familiares es de 10 personas.



- Para los viajeros que arriban al país, procedentes del Reino Unido, Australia, Sudáfrica y los países de la Unión Europea, continúa vigente la exigencia de presentar un resultado de PCR negativo tomado en los 10 días anteriores de su viaje. Y además, deberá aplicarse una prueba rápida de antígenos a su llegada, en el aeropuerto de su destino. Aquí hay una variación para los viajeros que vienen de otros destinos, porque también se les aplicará una prueba rápida a su llegada, pero de forma aleatoria.



- Exigir el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio (APO) en hoteles previamente acordados durante cinco días desde el arribo, para los viajeros no residentes en el Ecuador.



- Para viajeros que no tengan resultados de pruebas PCR negativos ni pruebas rápidas negativas deberán cumplir con el APO en hoteles previamente acordados durante 10 días contados a partir de su arribo.



- En los centros comerciales se permitirá un aforo de del 50% y con nuevos horarios de atención.



- Reducción del aforo en restaurantes y hoteles al 30%, solo en las zonas comunales.



- Cierre de las playas en todo el país durante el 31 de diciembre y el 1 de enero del 2021.



- Cierre de bares, discotecas, karaokes y centros de diversión nocturna.