Las medidas y reformas generarán USD 2 273 millones netos al año para el Fisco

Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia; Richard Martínez, ministro de Economía; Iván Ontaneda, ministro de Comercio Exterior y el ministro de Trabajo, Andrés Madero, dieron detalles de las medidas en el Palacio de Carondelet este miércoles 2 de octubre del 2019.

Martínez explicó que el conjunto de medidas económicas generará un valor neto a favor del Fisco de USD 2 273 millones, luego de sumar los ingresos previstos y restar los incentivos.



Detalle de los ingresos



Martínez señaló que la reforma tributaria generará ingresos fiscales por USD 585 millones. La eliminación de subsidios a los combustibles, en tanto, representará un ahorro de USD 1 546 millones al año para el país. Los recursos se usarán para ayudas sociales, acotó.



Sobre esta última medida, Martínez detalló que la eliminación del subsidio al diésel, que representa la mitad de lo que el Gobierno destinaba a esta subvención, derivará en un ahorro de USD 1 038 millones.



El ahorro en gasolina extra y ecopaís será de USD 363 millones.



Martínez detalló que se esperan USD 144 millones de tributación por combustibles que dejarán de venderse por canales de contrabando.



En lo referente a la reforma tributaria, Martínez explicó algunos detalles de los cambios que se propondrán a la Asamblea.



Dijo, por ejemplo, que el impuesto a las plataformas tecnológicas dejará USD 11 millones. Un impuesto de 10 centavos para las fundas plásticas representaría USD 123 millones de ingresos.



Además, el impuesto para la repatriación de capitales dejaría USD 184 millones al país.



En total se esperan ingresos por USD 2 131 millones.



Detalle del costo de los incentivos que se entregarán



Entre los sacrificios que tendrá que hacer el Fisco, Martínez detalló que , por ejemplo, la implementación de un ‘drawback’ automático para los exportadores representará un esfuerzo de USD 180 millones.



La eliminación de impuestos a la tecnología, en tanto, representará un sacrificio de USD 120 millones.



Otros incentivos que se detallaron fueron: la eliminación del Impuesto a Salida de Divisas (ISD) a las aerolíneas y para el mercado bursátil.



Además, se propone una tarifa cero de IVA para insumos para la diabetes, IVA cero para venta local de flores y reducción de USD 2 a USD 1,5 el ICE a la cerveza artesanal.



Entre las medidas para reducir el gasto público, la reducción del 20% de salarios en los contratos ocasionales que se renueven representará un ahorro de USD 148 millones.



Mientras, la donación de un día de trabajo mensual de los trabajadores de las empresas públicas, representará un ahorro de USD 26 millones.



Para el próximo año, las empresas públicas deben reducir sus gastos en USD 100 millones.



¿Se renegociará el acuerdo con el FMI?



Sobre el acuerdo del FMI, Martínez dijo que considera que no será necesario hacer una renegociación con el ente. En la carta de intención con el ente, no se había establecido reducción de subsidios en el 2020, sino un incremento de tributos.



“No hay ninguna imposición del Fondo. Ecuador va a seguir con el acuerdo, pero con otra estructura. Las metas del acuerdo no cambian esto es parte de la calibración de números”, dijo.



Añadió que se espera que hoy, el Fondo se pronuncie sobre las medidas anunciadas.



Este martes 1 de octubre del 2019, se iniciaron los diálogos con los transportistas, aunque aún no hay resultados todavía.



¿Cuántas reformas se enviarán?



La Ley llegará con el carácter de económico urgente a la Asamblea. Dentro del proyecto de ley hay cuatro componentes macro. Lo central es lo laboral, lo tributario, reformas al Código Monetario y al Código de Planificación y Finanzas.



Las otras leyes como las reformas a la Ley de Empresas Públicas, una Ley para el mercado de valores y reformas a las Alianzas Público Privadas no se incluirán y quedan pendientes.