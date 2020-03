Si se acatan las medidas, la curva decrecería en un mes

LEA TAMBIÉN

Desde la confirmación del primer caso positivo de covid-19 en Ecuador han pasado 23 días. Y la curva de contagios continúa en subida. El reporte hasta ayer fue de 789 casos confirmados, de los cuales 77% está en Guayas, con 607 casos positivos, de las 2 360 muestras tomadas.

Tomar en serio las restricciones para no propagar el coronavirus es la única forma de detener el ritmo de la curva, señala Diana Ramos, presidenta de la Sociedad de Infectología del Guayas.



El Gobierno dispuso la restricción de la circulación con ese fin. La médica dice que aún no se puede determinar el éxito o fracaso de la medida. Explica que los datos de otros países afectados por el covid-19 revelan que los frutos se verán de dos a tres semanas.



De los pacientes que dieron positivo al virus, 71 están hospitalizados, 54 de ellos estables y 17 con pronóstico reservado. La doctora Ramos señala que iniciaron su contagio al menos 10 días antes de las medidas de aislamiento. “Probablemente en Carnaval”.



Evitar la propagación del virus -explica el infectólogo David Larreátegui- permitirá evitar el peor escenario: que sigan aumentando los casos positivos, al igual que las muertes, y que se agrave la falta de camas en las terapias intensivas de los hospitales.



1 347 personas son parte del cerco epidemiológico y existen 699 casos con sospecha de portar el virus. El número de fallecidos se duplicó en un día. Hasta el sábado había siete muertes por covid-19 y ayer las víctimas sumaron 14.

Los especialistas anotan que todos aportan al quedarse en casa, incluso aquellos que no han tenido contacto con contagiados ni han llegado de países de riesgo.



En la enfermedad -aclara la médica Ramos- existe un período de incubación. Se calcu­la que este es de 14 días, hasta que aparecen los síntomas, pero los estudios demuestran que pueden ser 21 días e incluso 30 días.



Al ritmo que sube la curva de crecimiento de casos, Ramos cree que al no tener inmunidad al virus, 85% de la población en general va a desarrollar síntomas leves. Mientras que el 10% requerirá hospitalización y el 5% estará en la terapia intensiva.



“Si ponemos esa relación con el número de habitantes por cada provincia del país, podemos estimar el número de pacientes que pudieran necesitar atención médica”.

Asimismo, señala que si se acatan las disposiciones de no salir a la calle, a menos que sea estrictamente necesario, en un mes se verá un decrecimiento de la curva. De lo contrario seguirá en aumento.



La normalización de la situación -acota Larreátegui- se logrará si la curva se mantiene estable y luego desciende hasta acercarse lo más posible a cero. La medición solamente se puede hacer con el análisis de los casos, día a día.

También se ha hecho énfasis en la importancia de no saturar el sistema de salud al acudir con síntomas respiratorios no asociados al covid-19.



Ayer, el vicepresidente Otto Sonnenholzner anunció que se incorporó un sistema auxiliar de diagnóstico del virus a dos hospitales del país. Lo instaló Cloud Huawei, con inteligencia artificial, en los hospitales General del Norte de Guayaquil Los Ceibos y General IESS Quito Sur.



Con el sistema -dicen los desarrolladores- se pueden diagnosticar 3 000 casos sospechosos al mes, por medio de una tomografía de los pulmones. Las casas de salud lo tendrán gratis por tres meses.



El Centro de Modelización Matemática en Áreas Claves para el Desarrollo (Modemat)ha realizado proyecciones de la situación a la que podría enfrentarse en país, basadas en la matemática.

El último reporte difundido el sábado muestra cifras de Guayas, la provincia con mayor número de casos positivos de covid-19. Según las proyecciones, después del 27 de marzo y con un 70% de la población en cuarentena, se reportarán más de 1 600 infectados.



Las proyecciones también muestran a las personas susceptibles, que es la población sana. Esa cifra se reduciría en el transcurso de esta semana porque pasa a ser población expuesta a contagio.



El director de Modemat e investigador de la Escuela Politécnica Nacional, Juan Carlos de los Reyes, explicó que el número de expuestos crece de manera pronunciada por el alto índice de contagio y la escasa detección temprana.



Expertos de todo el país obtienen las predicciones. Los modelos matemáticos -señala De los Reyes- permiten medir estrategias para mitigar la propagación. Se trata de una herramienta para la toma de decisiones. Y están abiertos a participar en el COE.