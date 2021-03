Medidas de contención también funcionan contra las variantes del coronavirus

Las medidas básicas de prevención recomendadas y utilizadas para evitar contagiarse con el coronavirus también funcionan contra sus nuevas variantes, que han mostrado una mayor capacidad de transmitirse de una persona a otra, aseguró el viernes 5 de marzo del 2021 la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Las medidas de control detienen a todas estas variantes. No es el momento para que los países se relajen", declaró el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan.



"Hay que agradecer la llegada de las vacunas, pero no se puede convertir en algo que nos haga perder la concentración. Alguien puede pensar que en algunas semanas recibirá la vacuna y dejar de ser cuidadoso, que ya esto se acabó. No podemos permitir que la gente empiece a pensar así", afirmó.



Los responsables de la OMS se mostraron el viernes preocupados por lo que está ocurriendo en países como Brasil, donde la curva de la pandemia continúa ascendiendo, mientras algunas autoridades se muestran a favor de reducir las restricciones dictadas para frenar la propagación del coronavirus.



Brasil ha roto últimamente uno y otro récord de muertes diarias atribuidas a la covid-19, con cerca de 1 950 registradas solo en las últimas 24 horas, según los fallecimientos notificados a la OMS.



Ryan pidió que otros países no caigan en los mismos errores que cometieron los europeos antes y durante el periodo de Navidad y fin de año, que dio lugar a una nueva ola de la enfermedad y a nuevas restricciones para controlar la transmisión del virus.



"Pequeños cambios en el comportamiento de un número importante de personas puede provocar inmensos cambios en la capacidad (de transmisión) del virus", explicó.



El responsable de emergencias en la OMS sostuvo que "la historia de Brasil se puede repetir en cualquier otro lugar si se dejan de aplicar las medidas (de control)" y los países pueden sufrir nuevas olas de la pandemia.



Solo si ese postulado se respeta -agregó- el mundo podrá realmente observar los resultados positivos de las vacunas a medidas que éstas se vayan colocando a más y más gente.



El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, también se refirió a la situación en Brasil y consideró que ésta empeoró con respecto al pasado noviembre.



Tomando el número semanal de fallecidos por covid-19, dijo que estos pasaron de 2 500 en la segunda semana de noviembre a 8 000 en la última semana de febrero.



Tedros enfatizó que la situación de Brasil también afecta a los países vecinos.