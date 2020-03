Cinco medidas adicionales para frenar el contagio del covid-19 en Ecuador

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presidente Lenín Moreno anunció ayer, 15 de marzo del 2020, nuevas medidas para frenar los contagios del covid-19. En una cadena nacional, el Primer Mandatario dispuso que se limite la circulación de personas y vehículos por el territorio nacional a partir de mañana, 17 de marzo, a las 06:00.

Esto implica que solamente se podrá salir de las casas para adquirir alimentos, artículos de primera necesidad y productos farmacéuticos; para llegar al lugar de trabajo y para volver al domicilio, para ir a los centros de salud, cuidar a los adultos mayores, a personas con discapacidad y con enfermedades graves, y por razones de fuerza mayor comprobadas.



Quedaron, además, suspendidas las actividades en restaurantes y cafeterías; excepto en entrega a domicilio; los centros comerciales, y “todo establecimiento que concentre más de 30 personas a excepción de aquellos que expendan artículos de primera necesidad, farmacéuticos, ortopédicos, alimentos de mascotas y equipos de telecomunicaciones, y servicios financieros”.



“La Policía y cuando se requieran las Fuerzas Armadas controlarán su cumplimiento. Son medidas con las que debemos comprometernos todos”, señaló el Mandatario.



Para alivianar la economía nacional y personal, el Presidente dispuso que se eliminen los aranceles a los productos médicos necesarios para atender la emergencia. Asimismo, no se cortarán los servicios básicos por tener deuda.

#ATENCIÓN | Se trabaja “con el sistema financiero para aliviar los pagos que debían hacerse en los próximos meses”, dijo el presidente @Lenin Moreno, al anunciar 5 decisiones para precautelar la “economía pública y personal” en Ecuador por el covid-19 » https://t.co/xlLAlGwjx4 pic.twitter.com/2MTMImDqc1 — El Comercio (@elcomerciocom) March 16, 2020

El Presidente estableció que no habrá recortes de personal mientras dure la crisis; empleados y empleadores deberán establecer mecanismos para la jornada laboral.



Para apoyar en la aplicación del teletrabajo y del teleestudio, CNT duplicará de forma gratuita la velocidad de Internet fija y aumentará en 50% la cantidad de Gigas en telefonía.



Finalmente, las personas podrán diferir el pago de impuestos de los meses de abril, mayo y junio en seis meses. También se evalúa el tema de las obligaciones con entidades financieras. “Trabajamos con autoridades de control en el sistema financiero público, privado y cooperativas para aliviar los pagos que debían hacerse en los próximos meses”, puntualizó Moreno.



Estas acciones se sumaron a las que se habían dispuesto el fin de semana respecto del acceso al país y la prevención de contagios. Las carteras de Relaciones Exteriores, Transporte y de Gobierno emitieron el acuerdo interministerial No. 003 con el que se dispuso la suspensión de todos los vuelos internacionales hacia el país.



Varias aerolíneas emitieron comunicados en los que informaron sobre la suspensión de sus rutas hacia el Ecuador.



Esta medida regirá hasta las 24:00 del domingo 5 de abril y no incluye vuelos de carga aérea que transporten mercaderías, correspondencia, envíos postales y ayuda humanitaria. Estos sí pueden entrar y salir del país sin restricción.



Los extranjeros podían ingresar al Ecuador hasta las 23:59 de ayer, 15 de marzo, y los ecuatorianos hasta las 23:59 de este 16 de marzo.



Luis Galárraga, gerente de comunicaciones de Quiport, indicó que el anuncio de las autoridades se hizo con más de 30 horas de antelación a su aplicación, por lo que se tiene el tiempo suficiente para que se tomen los recaudos en los puntos de embarque.



“Si llegare un pasajero (pasadas las 23:59) es Migración quien tiene que aplicar los protocolos definidos en las nuevas disposiciones que dio el Gobierno (…) esperemos que sea la menor cantidad posible”.



Los vuelos de salida del país no fueron suspendidos y los viajeros que deciden reingresar al país únicamente podrán hacerlo después de la terminación del lapso de suspensión y siguiendo la normativa vigente a su retorno.



Hasta ayer, 15 de marzo, se reportaron 37 casos positivos por covid-19 en todo el país.

En Guayaquil, diez patrulleros y una veintena de motocicletas de la Policía Nacional permanecieron alrededor de la zona de la salida internacional del aeropuerto José Joaquín de Olmedo.



Unas 200 personas permanecieron la mañana en los exteriores de la terminal a la espera de sus familiares. Lo hicieron desde afuera, porque únicamente se permitía el acceso de personas que presentasen un boleto de viaje.



Los protocolos de ingreso también se implementaron desde ayer, por ejemplo, para los ciudadanos que vayan a las islas Galápagos. Norman Wray, presidente del Consejo de Gobierno del archipiélago, explicó que todas las personas nacionales o extranjeras que quieran ingresar a las islas deberán permanecer, previamente, y por un período de 14 días en aislamiento preventivo obligatorio en el Ecuador continental.



En ciudades como Quito y Guayaquil también empezaron los procesos de fumigación de las unidades de transporte público de pasajeros.



En Quito, el Municipio empezó ayer la entrega de hipoclorito de sodio a las operadoras de transporte privadas. Está previsto que hoy se complete la distribución. Las unidades deben ser desinfectadas cada tres horas.



Ayer, 15 de marzo, el Ministerio del Ambiente y Agua dispuso el cierre temporal de las actividades turísticas y de otros visitantes a las áreas protegidas y Parques Nacionales en todo el país.



Otras entidades estatales se sumaron a la aplicación de acciones preventivas y de suspensión como el Consejo de la Judicatura. Este organismo informó que las juezas, jueces y tribunales dictarán las medidas pertinentes para evitar la suspensión de términos y/o plazos en los procesos.