El COE Nacional recaba información antes de tener su reunión plenaria

El pedido al Presidente de la República para que expida un nuevo estado de excepción por la emergencia del covid-19 tomará su tiempo.

Las mesas técnicas del Comité de Operaciones de Emergencias nacional (COE) están reunidas desde el fin de semana del domingo, 18 de abril del 2021, y analizan los informes sobre el aumento de casos, el estado de los hospitales, la incidencia de las nuevas variantes del virus en la expansión del contagio, la indisciplina ciudadana y otros datos sobre la situación sanitaria.



Juan Zapata, presidente del COE nacional y director del ECU-911, explica que no puede “convocar a (reunión) a la plenaria del COE si el informe no cuenta con las aristas técnicas y jurídicas”.



Por esa razón, pide paciencia y que no se presione. “Esperamos generar información nueva y nosotros comunicaremos oportunamente. Que la ciudadanía esté tranquila. Cualquier decisión que tome la plenaria (del COE) lo haremos oportunamente”.



Los integrantes del COE nacional quieren reunir todos los argumentos para que el nuevo decreto de estado de excepción que emita el Presidente no sea dado de baja, como ocurrió con el último y con el expedido el 21 de diciembre.



El Decreto Ejecutivo 1282, del 1 de abril del 2021, que estableció el estado de excepción y toque de queda, duró hasta el 9 de abril y no los 30 días para los que se emitió. La Corte Constitucional dictaminó que ese decreto solo fue justificado hasta el 9 de abril.



El COE igualmente coordinará las medidas con las autoridades y sectores involucrados antes de ponerlas en vigencia, para no crear confusiones, como señala la Corte.



En el dictamen, la Corte hizo algunas observaciones, no solo sobre argumentos constitucionales sino también sobre las medidas adoptadas en el último momento.



Por ejemplo, en el numeral 85 se escribe: “ Esta Corte observa que, aun cuando el Ejecutivo contaba oportunamente con la información sobre la que fundamentó la declaratoria del estado de excepción, dicha declaratoria no se efectuó sino hasta la noche previa al feriado nacional, que se inició el 2 de abril del 2021, sin considerar el momento en que se adoptaba esta medida, ni las posibles confusiones que pudo suscitar en la población”.



También, señala en el numeral 26, que la ciudadanía no tuvo información oportuna sobre las restricciones vehiculares en distintos cantones y se debió considerar que las medidas del Decreto no generasen confusión, y así “garantizar la seguridad jurídica”.



Al respecto, Zapata manifiesta que se ha cumplido fielmente lo que la Corte les ha enviado. “La vez anterior (la confusión) no se creó por el COE nacional. Nosotros lanzamos la moción el jueves y el Presidente emitió el viernes. La confusión se da cuando los COE cantonales generan resoluciones paralelas”.



Para tener una mejor herramienta, Zapata informa que es posible que la próxima semana se tenga listo el proyecto de ley para regular y limitar técnicamente el derecho a la libertad de tránsito, de forma temporal. La propuesta será entregada a la Asesoría Jurídica de la Presidencia.



La Corte le dio un plazo de 30 días al Ejecutivo para el proyecto; la Asamblea contará con seis meses para aprobarlo. “Va a ser una herramienta fundamental para la nueva administración, para que no tenga los problemas y los vacíos que hemos encontrado”.



Se harán reformas al Código de la Salud, al Cootad y otras leyes. Así, se podrán controlar las fiestas, que generan muchos contagios; también -comenta- se ha abusado, porque saben que la Policía no puede entrar a los domicilios.