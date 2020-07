Juez dictó medidas cautelares contra una mujer que intentó sobornar a un agente de tránsito en Cuenca

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La audiencia de formulación de cargos se cumplió la mañana de este viernes 31 de julio del 2020. El Juez de Tránsito ordenó medidas cautelares y el inicio de la instrucción fiscal para una mujer que, supuestamente, intentó sobornar a un agente de tránsito en la capital azuaya.

Este hecho habría ocurrido cerca del medio día del jueves 30 de julio, cuando agentes de tránsito de la Empresa de Movilidad (EMOV) del Municipio de Cuenca cumplían sus operativos como parte de la emergencia sanitaria por el covid-19.



En la esquina de las calles Núñez de Bonilla y avenida Huayna Cápac, en el norte de la ciudad, los agentes obligaron a detener la marcha de una camioneta Mitsubishi que era conducida por una mujer de 32 años, porque el último dígito de la placa no correspondía al día de circulación.



Ella presentó el respectivo salvoconducto, pero no pudo justificar la presencia de otra persona que le acompañaba. En ese momento, dice el parte de la EMOV, intentó sobornar a los agentes de tránsito con seis billetes de USD 5.



La infracción de tránsito establece una multa económica de USD 200, nueve puntos menos en la licencia y cinco días retenido el vehículo. Mientras que el intento de soborno –según el Código Orgánico Integral Penal- se sanciona con una pena privativa de libertad de entre uno a tres años.



Tras el delito cometido, la infractora fue detenida por la Policía Nacional y puesta a órdenes de las autoridades competentes. El vehículo también fue retenido. La instrucción fiscal abierta y ordenada por el Juez durará 30 días y en este tiempo la ciudadana no podrá salir del país y deberá presentarse cada ocho días.



El 11 de julio del 2020, un ciudadano fue sancionado a un año de prisión y cuatro salarios básicos unificados, por un caso similar de intento de soborno. Ese proceso penal se inició en el 2019 por estacionar un vehículo sobre la vereda en la avenida de Las Américas y Ayahuayco.



El infractor –según el testimonio del agente que consta dentro del proceso judicial- intentó entregarle un montón de dinero para evitar la sanción. Fabián Moscoso, gerente de la EMOV, resaltó la responsabilidad y la ética de los uniformados en hacer cumplir la Ley.