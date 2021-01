Estas son algunas medidas aprobadas en los municipios para evitar nuevos contagios de covid-19

Tras el dictamen de la Corte Constitucional que dejó sin efecto el estado de excepción y otras restricciones en el país, las decisiones para contener los contagios de coronavirus se trasladaron a los 221 municipios.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional emitió un exhorto a los cabildos para que se reforzaran los controles sobre los ámbitos de sus competencias, pese a que el organismo nacional continuará habilitado para otras decisiones.



Hasta este miércoles, 6 de enero del 2021, los siguientes COE cantonales ya se reunieron para definir la vigencia de varias medidas:

Guayaquil. Hay libre circulación vehicular. El transporte público opera con el 50% de aforo. La venta de bebidas alcohólicas se permitirá desde las 06:00 hasta las 22:00. Se prohíbe el consumo de licor en espacios públicos, parques, vehículos estacionados y fuera de los domicilios. Malecones, parques y juegos infantiles estarán cerrados por 20 días. En ese tiempo se prohíben eventos públicos y las concentraciones masivas.



Las reuniones de negocios y expendio de alimentos en restaurantes y hoteles se realizarán hasta con un 30% de aforo y hasta las 00:00. Los restaurantes atenderán hasta las 23:00 con un aforo del 50%. Los gimnasios en espacios cerrados no operarán durante 20 días. Si estos sitios tienen espacios abiertos pueden operar hasta con el 50% de aforo y hasta las 22:00.



Cuenca. Limitación de aforos en los espacios públicos y prohibición de todo tipo de espectáculos masivos. Se mantiene la libre movilidad solo de 05:00 a 23:00.

Ambato. Libre circulación vehicular durante el día y restricción de 23:00 a 05:00 de lunes a domingo. No se emitirán salvoconductos, solo podrán circular vehículos que transporten pacientes con urgencias médicas.



Locales comerciales, de alimentos, restaurantes, cafeterías, mercados y centros comerciales funcionarán con un aforo del 50%. El sistema financiero, gimnasios, iglesias, cines, teatros, auditorios, sitios de diversión como bares abrirán con el 30%. Los hospedajes, parqueaderos públicos y privados podrán trabajar con el 100% de ocupación.



Las reuniones familiares y corporativas se pueden realizan con máximo 25 personas. En las canchas deportivas solo pueden estar 20 personas y sin presencia de público.



Ibarra. Libre circulación vehicular. Los restaurantes atienden con un aforo máximo del 50%, al igual que los centros comerciales. Los buses del transporte público urbano operan solo con pasajeros sentados y en todas sus rutas. Hay 44 bares, discotecas y centros de tolerancia que cuenta con el certificado de bioseguridad y pueden operar de nuevo con el 30% de aforo.



Riobamba. Libre circulación vehicular. Se mantiene las prohibiciones de eventos masivos y se aplican controles a los eventos políticos por la campaña electoral. El aforo de los establecimientos comerciales se mantiene al 50%, así como la restricción en la venta de bebidas alcohólicas desde las 23:00 hasta las 5:00.



Manta. Las playas estarán abiertas de 05:00 a 15:00 y los locales comerciales de esos balnearios hasta las 17:00. Los vehículos podrán circular de 05:00 a 23:00. Los establecimientos podrán atender con el 50% del aforo y las reuniones no podrán exceder de las 25 personas.



La venta de bebidas alcohólicas está prohibida de viernes a domingo y feriados. Las personas no pueden consumir alcohol en espacios públicos.



Esmeraldas. Libre circulación vehicular, funcionamientos de bares, karaokes, discotecas y centros de diversión nocturna, que cuenten con los permisos avalados por el Municipio.



La playa Las Palmas puede recibir personas desde las 06:00 hasta las 17:00 de lunes a domingo, pero están prohibidas las fiestas clandestinas y en la vía pública. Las licorerías podrán funcionar de 14:00 a 23:00, de lunes a sábado y, se prohíbe el consumo de alcohol en los alrededores de esos locales.



Portoviejo. Los mítines políticos y plantones en el espacio público están prohibidos. En sitios privados se harán con máximo 25 personas. Solo se autorizan caravanas vehiculares. Los bares, y discotecas siguen cerrados.



Restaurantes y negocios de comida rápida operan hasta las 00:00, con la mitad de su aforo; el servicio a domicilio será hasta las 02:00. El expendio de licor será hasta las 22:00, de lunes a sábado y feriados. Los domingos está prohibida la venta. Las canchas deportivas podrán abrirse sin espectadores.



Los parques infantiles también se abrirán para juegos individuales y bajo la responsabilidad de un adulto. Los espectáculos se autorizaron con límites de aforo y protocolos. Los cines y teatros funcionarán al 50%. Las reuniones sociales se efectuarán hasta con 25 personas. La playa de Crucita y el manglar de La Boca estarán abiertos con un aforo del 25%.

Loja. Se mantienen límites de aforo y aún no se abrirán los bares, discotecas y centros de tolerancia. Sigue cerrada la atención en el Zoológico Municipal Orillas del Zamora.



Latacunga. Libre circulación vehicular. Aforo del 50% en locales de alimentos, cafeterías, restaurantes farmacias, supermercados y centros comerciales.