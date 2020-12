Los médicos de Santo Domingo piden que se refuercen las medidas de control para la temporada de diciembre

El frente de profesionales médicos en Santo Domingo de los Tsáchilas exhortó a las autoridades para que las medidas de control en la temporada de fiestas de diciembre se refuercen desde las restricciones hasta un mayor control en sectores específicos.

Para los galenos, no es suficiente el horario que se ha fijado para limitar la movilidad vehicular, contener un posible rebrote de casos de covid-19.



Ellos plantearon este lunes 7 de diciembre del 2020 que esa disposición empiece a las 21:00. El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal anunció el viernes 4 de diciembre que la restricción vehicular será retomada desde el 13 de diciembre hasta el 3 de enero del 2021.



El horario estará vigente todos los días desde las 00:00 hasta las 05:00. Para el presidente del Colegio de Médicos, Luis Pazos, la idea es que se pueda controlar a las personas que salen a beber licor en horas de la noche, aplicándoles una suerte de confinamiento.



Estos problemas precisamente ha sido los más detectados en los controles que realizan la Gobernación e Intendencia. El último fin de semana, por ejemplo, 250 personas fueron desalojadas de fiestas y reuniones que no tenían autorizaciones de las autoridades.



En los controles liderados por el comisario Nacional, Cristian Sosa, se detectó que dentro de locales se permite ingerir bebidas alcohólicas, pese a que en su permiso de funcionamiento no está contemplado ese tipo de atención. Por esa razón, 42 establecimientos fueron citados por incumplir la normativa.



En las resoluciones del COE también se puso una disposición para que se evite el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos, bares, discotecas y en los centros nocturnos.



El comisario Sosa cree que de esa forma se podrán contrarrestar las aglomeraciones y fiestas clandestinas donde incluso no se usan las protecciones de bioseguridad.



Gabriel Chávez, otro médico del frente de profesionales, fue el encargado de entregar el pronunciamiento del gremio al COE local. Él insistió en la necesidad de que el convenio de apoyo que tiene el Municipio con el Ministerio de Salud se amplíe a tres meses más.



La finalidad es que ante un posible aumento de los contagiados por coronavirus se cuente con los suficientes profesionales. No obstante, el alcalde Wilson Erazo anticipó que se contratarán otros 56 médicos y enfermeras para que se incorporen a los tres hospitales de la provincia. Actualmente, esas casas de salud están con disponibilidad para las atenciones. En las unidades de cuidados intensivos hay 16 camas ocupadas de un total de 22, mientras que, en hospitalización 18 de las 48 se encuentran con pacientes.