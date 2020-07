Médicos posgradistas fueron parte de un plantón, por incumplimientos de Salud

LEA TAMBIÉN

Un grupo de médicos posgradistas protagonizó un nuevo plantón en Quito. Ellos protestaron porque no les han cancelado el dinero de sus becas y porque no se ha aplicado la Ley Humanitaria.

Con carteles en mano, ellos acudieron la mañana de este viernes 31 de julio del 2020 hasta la Plaza Grande, en el Centro Histórico de Quito. En ese espacio mostraron su malestar ante estos incumplimientos de parte de las autoridades sanitarias. “Respeto al posgradista” o “Tenemos familias que dependen de nosotros; sin contratos ni becas” fueron parte de las frases que escribieron en unas cartulinas.



Esta no es la primera protesta que realizan. El lunes 20 de julio organizaron otra en los exteriores de la Plataforma Financiera, en el norte de Quito. En ese espacio comentaron que cerca de 700 personas están a la espera de sus pagos.



Dos días después, el miércoles 22 de julio, el Ministerio de Salud informó que se ha realizado la transferencia de recursos para el pago de los montos de las becas de los galenos en formación. El valor -se indicó en un comunicado- fue de USD 18,4 millones para cubrir los meses de abril y diciembre.



Sin embargo, con estos montos no se cubrió a todos los médicos. Carlos Flores estudia una especialización en emergencias y desastres en la Universidad Central del Ecuador y es presidente de la Asociación Ecuatoriana de Médicos Posgradistas Becados (AMPB). Él señala que aún falta pagar las becas de unas 350 personas en todo el país. “Todavía no se pagan a compañeros de Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Manabí y otras”.



En Ecuador hay cerca de 3 500 profesionales en formación: 1 800 son becados y 1 700 autofinanciados.



Este último grupo busca el cumplimiento de la Ley de Apoyo Humanitario, en donde se contemplan cambios para los galenos que estudian sus especializaciones.



Así, en la disposición octava se contempla que “las y los médicos que, durante la emergencia de covid-19, se encuentren prestando sus servicios en los hospitales pertenecientes a la Red Integral Pública de Salud y red complementaria, en calidad de posgradistas autofinanciados y becados, se considerarán médicos en funciones hospitalarias en formación y suscribirán un contrato de servicios ocasionales, con el Ministerio Rector de la Salud o con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), y sus respectivas redes complementarias, por el tiempo que dure sus estudios de posgrado y percibirán una remuneración correspondiente a la categoría de galenos en funciones”.



En el documento además se explica que el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) tienen un plazo de 30 días para solicitar el listado de personas que prestan sus servicios. Además, deben actualizar la normativa vigente. Los contratos se extenderán durante el tiempo previsto para su formación.



Este tiempo concluyó el jueves 23 de julio y no se ha viabilizado ningún cambio, explicó Santiago Zúñiga, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Médicos Posgradistas.



Esta agrupación emitió ayer, jueves 30 de julio un comunicado en donde se rechaza la “negligencia e indolencia que el Ministerio de Salud ha mantenido en contra de este grupo de profesionales de la salud que hemos estados brindando nuestro contingente continuo y responsable, desempeñando funciones en la primera línea de atención de la emergencia sanitaria… acciones y/u omisiones con los que esta Cartera de Estado ha vulnerado los derechos constitucionales establecidos”.



Ellos también aclararon que no interrumpirán ni paralizarán el servicio de salud en ninguna de las casas asistenciales en donde prestan sus servicios, ya que buscan salvaguardar los servicios de salud.

Sobre estos temas, Xavier Solórzano, viceministro de Vigilancia de la Salud, explicó que los médicos no son empleados del Ministerio de Salud Pública, "por tanto la administración y los pagos de los becarios no es responsabilidad de la Cartera" sino de otras entidades como el Instituto de Fomento al Talento Humano (IFTH).