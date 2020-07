Médicos posgradistas de Cuenca reclaman desembolso por las becas

LEA TAMBIÉN

Los médicos posgradistas que laboran en los hospitales públicos de Cuenca realizaron este martes 28 de julio del 2020, una marcha de protesta para reclamar los desembolsos por concepto de las becas que el Ministerio de Salud Pública (MSP) les adeuda desde hace más de ocho meses.

La protesta empezó a las 09:30 cuando varios galenos se despojaron de sus mandiles blancos y los colgaron en un sitio del cerramiento del hospital Vicente Corral Moscoso, como un gesto de rechazo a lo que están viviendo.



En el país, 3 505 médicos posgradistas enfrentan esta situación y en la zonal 6 del MSP -que comprende las provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago- son 291. Para seguir un posgrado en el área de la salud, los médicos pueden acceder a una beca o autofinanciarse sus estudios que duran tres años.



En las dos modalidades los médicos enfrentan problemas. La beca les otorgada el MSP o el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero al finalizar deben devengar su formación con trabajo. A cambio reciben entre USD 500 y 1 200 mensuales y los desembolsos son semestrales.



En este caso recibieron el primer desembolso hace más de un año y llevan más de ocho meses de retraso del segundo, explicó Karla Calle, vicepresidenta de la Asociación Ecuatoriana de Médicos Posgradistas Becados (AMPB).

El plantón de los médicos posgradistas se realizó en las afueras del hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca. Foto: Lineida Castillo / EL COMERCIO

En cambio, para los posgradistas que se autofinancian sus estudios, la Ley Apoyo Humanitaria estableció que el MSP debe suscribirles contratos como servidor público, porque están en primera línea dentro de la emergencia sanitaria por el covid-19. Ellos deben recibir USD 1 676 mensuales.



Pero tampoco se ha cumplido y el plazo máximo para la firma de los contratos era hasta el 23 de julio, dijo Calle. “Nos están tratando mal. Somos personas de entre 26 y 35 años y no tenemos dinero para sostener a nuestras familias. Así no hay economía que aguante”.



Ella también contó que en estos cuatro meses de la emergencia sanitaria varios compañeros se contagiaron de coronavirus y que algunos pasaron días en estado crítico, en las Unidades de Cuidados Intensivos.



Tras el plantón en las afueras del hospital Vicente Corral Moscoso, los médicos avanzaron en caminata –con carteles en mano y custodiados por la Policía- hasta la coordinación zonal 6 de Salud. Allí, dialogaron con Adrián Sinchi, director de Talento Humano.



Según Calle, han enviado oficios, mantenido reuniones con autoridades nacionales del MSP y han dialogado con representantes provinciales quienes les han ofrecido buscar alternativas, pero nada se concreta. Por eso, ella no descarta una paralización de actividades en los próximos días.