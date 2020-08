Médicos peruanos se paralizan por dos días en medio de rebrote del coronavirus

LEA TAMBIÉN

Miles de médicos peruanos iniciarán el miércoles 26 de agosto del 2020 un paro de 48 horas para exigir más recursos para enfrentar el coronavirus, en medio de un rebrote en el país, confirmó este martes un dirigente gremial, quien aclaró que se mantendrá la atención a infectados.

“No tenemos ninguna comunicación del ministerio (de Salud) a pesar que estamos pidiendo dialogar. El paro de 48 horas se inicia mañana”, miércoles 26 de agosto, dijo a la AFP Godofredo Talavera, presidente de la Federación Médica Peruana, que vela por los derechos laborales de los galenos.



Sin embargo, “no vamos a descuidar las atenciones de covid; estarán garantizadas en los hospitales”, precisó el dirigente.



El paro tendrá lugar en medio de rebrote de la pandemia en Perú, luego de que el 1 de julio se levantara el confinamiento nacional obligatorio en busca de reactivar la economía, que entró en recesión tras caer 30,2% en el segundo trimestre.



Con 33 millones de habitantes, Perú es el tercero en América Latina en decesos por el covid-19 (27 813) después de Brasil y México. Además, es el segundo en contagios (600 438) detrás del gigante sudamericano.



Pero en relación a su población, es el país más enlutado a nivel regional, con 843,5 muertes por cada millón de habitantes.



Los médicos exigen mejores condiciones de seguridad personal para cumplir con su labor, así como más recursos para los hospitales, en particular en las seis regiones del país (de un total de 25) más afectadas por la pandemia.



“Nos entregan mascarillas cada semana o cada 15 días. No hay ventiladores, no hay oxígeno en las regiones”, afirmó Talavera.



El coronavirus ha matado al menos a 146 médicos en Perú, entre 3 575 contagiados, y la federación alega que los galenos no reciben en los hospitales equipos adecuados de protección personal.



Asimismo, la gremial médica exige mejorar los sueldos de los médicos del sector público, que hoy oscilan entre USD 1 500 y 2 000 mensuales, según la entidad.



La ministra de Salud, Pilar Mazzetti, lamentó la convocatoria a un paro de médicos en medio de la emergencia sanitaria. “Me parece que es lamentable que en una situación de pandemia estemos pensando en paralizaciones cuando nuestra población nos necesita”, dijo Mazzetti a la prensa.