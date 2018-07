Médicos, odontólogos y enfermeras rindieron examen de acreditación

LEA TAMBIÉN

Hoy, domingo 29 de julio de 2018, se realizó desde las 09:00 una nueva edición del examen de habilitación para el ejercicio profesional de las carreras de medicina, odontología y enfermería. Los estudiantes y profesionales que se inscribieron para esta oportunidad asistieron a los centros designados en Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta para rendir esta prueba.

Holger Capa, consejero del Ceaaces, dijo que se espera recibir unas 5 000 personas para esta jornada.



A la Facultad de Medicina de la Universidad Central del Ecuador, en Quito, llegaron cerca de 900 personas para rendir este examen.

Si una persona no alcanzó este puntaje o no se presentó a la convocatoria tiene varias oportunidades en el futuro para acreditarse. En la foto, profesionales de Guayaquil ejercen el examen para habilitación profesional en la Universidad Católica este 29 de julio del 2018. Foto: Mario Faustos / EL COMERCIO

Otros centros para esta convocatoria fueron la Facultad de Especialidades Empresariales; la Unidad Académica de Ingenieras-Industrias y Construcción; la Facultad de Odontología de la Universidad Católica de Cuenca; y la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.



Estas pruebas se realizan desde 2014 con estudiantes y profesionales de Medicina; desde 2015 con Odontología; y desde 2017, con la carrera de Enfermería. El Consejero explica que se han tomado los exámenes para estas carreras para la acreditación porque son profesiones “de interés público que pueden poner en riesgo la seguridad o la vida de las personas. Entonces no es suficiente para este tipo de carreras haber obtenido el título en la universidad, sino que hay que garantizar para la sociedad unos conocimientos mínimos”.



Los exámenes se toman dos veces al año. Cualquier persona que desee ejercer en estas profesiones necesita, aparte de su título universitario, aprobar con un mínimo del 60% de respuestas correctas esta prueba.



Si una persona no alcanzó este puntaje o no se presentó a la convocatoria tiene varias oportunidades en el futuro para acreditarse.



Capa explica que el plazo para esto es de seis años, lo que se traduce hasta el 12 oportunidades para alcanzar este aval.



Cada una de estas pruebas incluye 150 preguntas de opción múltiple. Quienes se inscriben para rendir el examen reciben también material para prepararse e información sobre el examen. El día de la prueba, los asistentes tienen cuatro horas para completarla. En los centros establecidos se dispone de aulas en las que cada estudiante o profesional encuentra incluso la banca que le ha sido asignada.



El Ceaaces ha realizado en total nueve jornadas para la acreditación de medicina, siete para odontología y esta es la segunda para enfermería. Estas dinámicas se realizan desde 2014, 2015 y 2017, respectivamente.



Pero todavía no se ha determinado qué resolución tomar frente a los profesionales que se graduaron antes de que se den inicio a estos exámenes. Además, el Dr. Capa comenta que este examen no tiene un plazo de validez, es decir que no se debe renovar la acreditación cada cierto tiempo, como sí sucede en otros países en los que se aplica también este formato de evaluación para distintos profesionales.

