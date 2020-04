Médicos de dos hospitales de Quito fabrican sus propios equipos de protección 

LEA TAMBIÉN

Juan Carlos Zevallos, ministro de Salud del Ecuador, realizó este 8 de abril del 2020 un recorrido por dos hospitales de Quito en donde los propios galenos fabrican sus equipos de protección.

En el hospital Eugenio Espejo, dijo el funcionario, los médicos fabrican 20o equipos de protección al día para el cuidado de los galenos que atienden casos de covid-19. Además mencionó que en la casa de salud, con ayuda de otros técnicos, se desarrolla un prototipo de ventilador mecánico para uso en el aérea de terapia intensiva. "Se quiere replicar 800 ventiladores dentro del proyecto No me rindo Ecuador", señaló Zevallos.



Una situación similar ocurre en el Pablo Arturo Súarez, en donde los odontólogos fabrican 100 equipos de protección diarios. En este hospital también se han destinado 110 camas para hospitalización de pacientes covid-19 no críticos.



En su intervención en cadena nacional, el Ministro resaltó la labor y el compromiso de los médicos frente a la emergencia sanitaria que vive el país por el nuevo coronavirus.







Para enfrentar la pandemia, en Ecuador hay 134 hospitales públicos, de los cuales 27 han sido destinados como centinelas para el control del covid-19, de estos, 22 pertenecen al Ministerio de Salud Pública y cinco al IESS. Además hay 438 ventiladores mecánicos que están funcionando y 124 están en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) pediátricas.



El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional registró hasta la mañana de este 8 de abril un total de 4 450 contagios confirmados por covid-19 en Ecuador. Hay 242 personas fallecidas y 140 han recibido el alta hospitalaria.