Los médicos de Chimborazo denuncian falta de transparencia en la vacunación contra el covid-19

Con hermetismo concluyó la primera fase de la vacunación contra el covid-19 en Riobamba. En esa urbe hay polémica por el desconocimiento del número de dosis que se aplicaron a los profesionales de primera línea.

El Colegio de Médicos de Chimborazo cuestionó que no hubo un estudio técnico previo para elegir a los profesionales que serían vacunados. “La decisión se tomó de la noche a la mañana y se quedaron fuera del listado médicos, enfermeras, residentes y otras personas que trabajan directamente en el área covid y fueron vacunados otros médicos que laboran en las casas de salud, pero no están directamente en esa área”, dijo Francisco Yépez, vocero del Colegio de Médicos de Chimborazo.



Ese gremio publicó un comunicado en el que informaron que 140 médicos fueron vacunados, 50 del Hospital General Docente de Riobamba, 60 en el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 18 en el hospital Pediátrico Alfonso Villagómez y 12 en el Centro Gerontológico de Guano. Mientras que la Brigada Blindada Galápagos informó que custodiaron el transporte de 143 dosis para los cuatro centros de salud.



“En el Hospital General del IESS, por ejemplo, solo fueron vacunadas dos personas que trabajan en el área covid. Lo mismo ocurrió en otros hospitales, ni la mitad de las vacunas fueron aplicadas al personal que está expuesto al mayor riesgo”, dijo Yépez.



El Ministerio de Salud Pública en Riobamba no precisó cuántas dosis se aplicaron en Chimborazo. La mañana del lunes 25 de enero del 2021, las autoridades de esa Cartera de Estado que presidieron el evento oficial para dar inicio a la vacunación evadieron las preguntas de los medios de comunicación y se retiraron por la puerta posterior del hospital.



“Desconozco cuántas dosis llegaron a Chimborazo, pero puedo garantizar que cualquier servidor público que reciba la vacuna sin estar en la lista de prioridad será destituido de su cargo”, señaló Francisco Guerrero, gobernador subrogante de Chimborazo.



La defensora del Pueblo, Verónica Tene, también solicitó información al Ministerio de Salud, para verificar que el proceso de vacunación se cumpla con transparencia, sin embargo, la información también le fue negada. “El coordinador zonal de Salud ha sido enfático en decir que es información confidencial y que se nos contestará por el sistema Quipux. No estamos pidiendo números de cuentas ni nada que no se pueda decir, solo queremos que sea transparente el proceso", señaló.



En un comunicado del Colegio de Médicos de Chimborazo, los profesionales también expresaron su reclamo por las dosis insuficientes y la falta de transparencia del Ministerio de Salud. “Desconocemos bajo qué criterios se realizó la repartición dentro de los hospitales. Solicitamos que se transparente el proceso y que en la siguiente fase se asegure la vacunación del personal de salud en su totalidad”, dice el comunicado.