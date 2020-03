¿Necesita médico o psicólogo gratis, en la emergencia covid-19?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La disposición de quedarse en casa, para evitar la propagación del covid-19 en Ecuador, preocupa a varios ciudadanos con dolencias que no necesariamente están asociadas a males respiratorios.

Eso motivó a un grupo de médicos a poner sus números telefónicos a disposición de cualquier persona que requiera atención durante la emergencia sanitaria. Ellos prestan el servicio sin ningún costo, por medio de WhatsApp, llamada telefónica o videollamada.



Son nueve galenos de diferentes especialidades, que sirven desde varios puntos del país. Se unieron a este plan de ayuda a la población vulnerable, que arrancó el lunes 30 de marzo del 2020. Cuatro son médicos generales y además hay una odontóloga, un psicólogo, un especialista en audiología, una terapista del lenguaje y una ginecóloga y obstetra.



Cada doctor atiende desde su línea telefónica, de lunes a viernes, de 09:00 a 12:00 y de 14:00 a 16:00. Por sus funciones como funcionarias públicas, una médica general y la ginecóloga atienen por ese mismo canal solo los sábados, en los mismos horarios.



Desde Quevedo, el médico general Gonzalo Rivera comentó que no imaginaron tener el alcance logrado. Cada médico atendió el lunes 30 de marzo del 2020 a por lo menos 32 personas y hasta las 14:30 de este martes 31 de marzo del 2020, Rivera había asistido a casi 40.



No solo reciben llamadas de pacientes con síntomas respiratorios que creen portar covid-19, detalló el galeno. En esos casos –detalló Rivera– se explica que se trata de gripes comunes o crisis alérgicas y se descarta el coronavirus por completo.



Entre la variedad de pedidos, los médicos hacen consultas para emitir recetas de pacientes con males permanentes como hipertensión. Muchos –indica el doctor– no pueden acudir a sus especialistas por las medidas de aislamiento y, por ende, no pueden acceder sin receta a la medicina que toman a diario.



Ellos las emiten, con sello y firma, y envían una foto a los pacientes para que acudan a la farmacia a adquirirlas.



Al recibir una llamada o mensaje, los médicos consultan la sintomatología. “Si encuentro un cuadro de ansiedad lo derivo al psicólogo de este proyecto”, señala el médico general.



Además de pacientes hipertensos, los galenos han atendido desde ayer, casos de personas con abscesos, cuadros diarreicos, lesiones en la piel, forúnculos en ojos, entre otros.



A uno de los pacientes con anemia, por ejemplo, la atención le permitió obtener la orden médica para realizarse un examen de laboratorio. En los próximos días los médicos esperan recibir las llamadas de los pacientes ya atendidos para realizar un seguimiento de sus casos.



Esta atención se realizará de forma indefinida, de acuerdo con el avance de la emergencia sanitaria.



Una iniciativa similar, pero para personas que experimentan algún síntoma que pueda relacionarse con covid-19, emprendió la Universidad Espíritu Santo (UEES) durante la pandemia que ya registra 2 240 casos confirmados en Ecuador y 75 personas fallecidas.









La Facultad de Ciencias Médicas y la Escuela de Psicología de esa institución pusieron a disposición de la comunidad una línea telefónica de asistencia médica. En un comunicado, la UEES detalló que se trata de una alternativa para descongestionar los centros de salud y la línea 171 habilitada por el Gobierno.



Si una persona experimenta algún síntoma de covid-19 como tos seca, fiebre o dificultad para respirar puede contactarse al call center 045000950, extensión 9010. En esa línea, más de 80 médicos atenderán llamadas de ciudadanos, entre las 09:00 y las 18:00



Pedro Barberán, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UEES, dijo que estos profesionales están en la capacidad de guiar a los pacientes con ese tipo de síntomas. El proceso de atención consiste en indicarles cómo actuar frente a la emergencia y en reforzar las medidas sanitarias a seguir.



Además, frente a situaciones de estrés, frustración o ira, derivadas de la cuarentena decretada para detener los contagios del coronavirus, la UEES también dará a asistencia psicológica, con el objetivo de aportar con contención emocional a quienes experimenten cuadros de ansiedad o depresión.

Este tipo de atención se encuentra en la misma línea, extensión 9011, de lunes a domingo, entre las 08:00 y las 23:00.