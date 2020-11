Un joven médico ecuatoriano falleció por covid-19 en Argentina, sus cenizas serán repatriadas

Jorge Ricardo Jaramillo Bustamante, médico ecuatoriano de 27 años falleció a causa del covid-19 en Argentina. El joven se encontraba estudiando un postgrado en Medicina Interna desde enero de 2019 y realizaba sus prácticas en un hospital de Buenos Aires, en donde se contagió del virus.

Jaramillo oriundo de la ciudad de Piñas, en El Oro, se comunicó con sus padres por última vez el pasado 30 de octubre de 2020. Durante la llamada, el galeno les dijo que se había contagiado de covid-19 por segunda vez, pero que se encontraba bien y que pronto sanaría.



Sin embargo, tres días más tarde, Rosa Bustamante, madre del joven, recibió la noticia de que su hijo murió en Buenos Aires como consecuencia del coronavirus, relató la mujer. Una compañera de postgrado fue quien dio a conocer la lamentable noticia a la familia Jaramillo.



La madre de médico contó a EL COMERCIO que intentó viajar a Argentina en cuanto se enteró de la muerte de su primogénito, pero no lo logró. "Yo quería ir pero no me dieron el permiso, rogaba y suplicaba, nadie me ayudó. Era mi único hijo".

Jorge Jaramillo era oriundo de la ciudad de Piñas en El Loro. Foto: Cortesía Jorge Valarezo Moreno / Diario CORREO de Machala



El galeno se contagió por primera vez de covid-19 en el mes de abril y superó la enfermedad, la segunda vez contrajo el virus en el mes de octubre y su salud se vio mermada. "Tenía temperaturas altísimas por varios días", contó la madre.



Los restos del posgradista serán repatriados y el 20 de noviembre de 2020 llegarán a Quito, en donde será velado por sus familiares. Posteriormente las cenizas viajarán a Catamayo y luego serán trasladadas a Piñas, su ciudad natal.

De Catamayo a Piñas se realizará una caravana para rendir un homenaje fúnebre al médico y brindarle "un último adiós", mencionó Bustamante.