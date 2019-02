El médico consulta síntomas y dolencias, no sugiere, según ginecólogos

LEA TAMBIÉN

Algunas interrogantes pueden resultar incómodas, en medio de una consulta médica, más que nada si la o el paciente considera que el profesional de la salud sobrepasa ciertos límites. Sonia, nombre protegido, acudió a una cita ginecológica de rutina. En medio de la consulta, el médico le dijo que debería plantearse la posibilidad de tener hijos, ya que se acercaba el fin de su edad reproductiva.

Este planteamiento ofendió a la joven, para quien la respuesta encierra “un tipo de violencia, violencia simbólica”. Su lectura fue que para este médico "una mujer solo sirve para parir".



La historia, publicada en la red social Twitter, el fin de semana pasado, no terminó ahí, ya que generó una serie de comentarios a favor y en contra.



Silvia Buendía, abogada y activista pro derechos, coincide con la mujer en que recibió un comentario ofensivo. “Si este profesional se lanza un sermón sobre el poco tiempo que le queda a una mujer de 32 años para ser mamá; sin siquiera preguntarle el motivo de su visita, es violento y equivocado”.



Buendía, además, sostuvo que hubo personas a quienes "les pareció más importante y necesario decirle a la chica exagerada, loca, o que eso que ella vivió no era violencia; en lugar de sentir pesar por el mal momento que pasó. Eso nos define como una sociedad altamente indolente y misógina también".

EL COMERCIO conversó con dos ginecólogos para conocer cuáles son las preguntas frecuentes que un profesional de la salud realiza en una cita médica.



Gustavo Molina lleva 25 años como ginecólogo en el país. Él explica que las interrogantes se hacen de acuerdo a la sintomatología y a las dolencias de cada paciente.



En su consultorio es común que una chica pregunte sobre infecciones en vías urinarias. A esa mujer se le indaga si presenta por ejemplo ardor, fiebre u otros síntomas. Posteriormente se indican las características de la enfermedad. “Todo se basa en un esquema, es decir, qué tipo de dolor tiene, características y otros".





Los médicos, también, elaboran la historia clínica o anamnesis, que es el conjunto de datos que se recogen de un paciente con el objetivo de diagnosticarlo. Aquí, entre otros datos, se pregunta algunos antecedentes familiares y personales e información básica.



¿Estas recomendaciones sobre fertilidad en una mujer u hombre son frecuentes? La respuesta fue contundente. No -reiteró el especialista- un profesional únicamente indaga sobre síntomas o dolencias y responde a inquietudes del paciente.

“Si una persona nos consulta si tiene la posibilidad de embarazarse le respondemos, pero si no lo hace no tengo por qué sugerirle nada”.



En caso de que sea un control de rutina, lo ideal es que el paciente diga si tuvo o no alguna molestia. Así se llegará al origen de las patologías que aquejan a la persona. Lo explicó el ginecólogo Germán Cisneros, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Ginecología y Obstetricia. “Todo accionar médico tiene que ver con el motivo de consulta”, reiteró Cisneros.