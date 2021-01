'Tengo ganas fervientes de vivir', dijo el médico David Vallejo, antes de ser ingresado a una UCI por covid-19

El 26 de mayo del 2020, EL COMERCIO contó la dulce historia de dos médicos generales de uno de los hospitales que concentra a los pacientes infectados con covid-19 en Quito. Tres días antes, el 23, debían haberse casado. Pero el virus trastocó los planes de la humanidad. También de ellos, que en un cartel dejaron un mensaje que se hizo viral: "Hoy era un día especial para nosotros. Pero en su lugar estamos trabajando por ti. Cuídate. No bajes la guardia".

Más de ocho meses después, el mensaje que se difunde a través de redes sociales conmueve mucho más. David Vallejo, de 27 años, se contagió con SARS-CoV-2 y ayer, domingo 17 de enero del 2021, fue ingresado a una de las Unidades de Terapia Intensiva (UCI), de la casa de salud en donde labora. Se sabe que desarrolló síntomas de una neumonía grave. Antes pudo escribir estas líneas, en un papel:



"Cuando tuve la oportunidad de trabajar de la mano con el doctor Mauricio Cabrera en UCI me enseñó que a los pacientes intubados debemos darles identidad. Soy el doctor David, tengo ganas fervientes de vivir la vida, cumplir mis sueños: casarme con la mujer que amo (Mave), construir una familia, este año voy a viajar a España para hacer el MIR y concursar por mi residencia, sé que harán lo mejor".

La historia de los médicos Mavelin Bonilla y David Vallejo, que pospusieron su boda debido a la pandemia del covid-19 se hizo viral en mayo del 2020. Foto: cortesía.



Y como siempre, David Vallejo recomendó: "Mantén tu asepsia y antisepsia, lávate las manos. Gracias por su esfuerzo".

Se acuerdan de los médicos q postergaron su boda por atender pacientes Covid, el Dr David se encuentra hoy en UCI del hospital IESS SUR intubado.

Esta fue la última carta que escribió antes de ingresar dirigida a los médicos que van a dar todo de su parte para sacarlo adelante. pic.twitter.com/MCKeIB2yzb — Eugenio Médico Y Meme (@MedicoYMeme) January 18, 2021



Ayer, en sus redes sociales, la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) dejó un saludo de aliento para David. "David toda tu facultad te acompaña. Fuerza en esta lucha, sabemos que trabajaste duro por tus pacientes en esta pandemia, esperamos tu pronta recuperación".



En otra de sus redes sociales, la Asociación de Medicina expresó empatía a familiares, amigos y compañeros del médico, que recordaron fue su representante del Consejo de Facultad 2014-2015.



En mayo, en entrevista con este Diario, el joven médico comentó: "Somos responsables, sabemos lo que se vive ahora en Quito, en Ecuador y en el mundo. No se debe realizar ninguna reunión de tipo social. Ahora no es recomendable, la transmisibilidad del virus es alta. Organizar fiestas implica un gran riesgo de que mucha gente resulte contagiada. Por eso mantenemos en firme la decisión de que nos casaremos, pero no en este 2020, será el próximo año".

Hoy era un día muy especial para ambos, en vez de eso nos encontramos brindando nuestro grano de arena en esta pandemia, y hacerlo junto a la persona que amas es muy especial. #amorentiempodecovid19 @IESSHQSur @teleamazonasec @elcomerciocom @LoroHomero @CNNEE pic.twitter.com/Ay60E23sTb — David Vallejo Terán (@VallejoTeran) May 25, 2020



Decenas de personas han compartido post al respecto y comentado que esperan que Dios sea el médico que ayude en la recuperación de David Vallejo. En el hospital en donde labora, todo el personal está pendiente.