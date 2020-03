Médico que atiende a pacientes con síntomas de covid-19 fue agredido en el Centro Histórico de Quito

LEA TAMBIÉN

Un médico tratante de emergencias del centro de salud ubicado en las calles Rocafuerte y Venezuela, del Centro Histórico de Quito, fue agredido por un hombre, a las 09:00 del miércoles 25 de marzo del 2020. El hecho ocurrió mientras el galeno se dirigía a su trabajo. A continuación su testimonio:

“Lo primero que hice al llegar al centro fue parquear mi vehículo en el sector de la Mama Cuchara. Luego, caminé despacio por la calle Rocafuerte con dirección a mi trabajo. Llegué a la Plaza de Santo Domingo y dos hombres de mal aspecto se acercaron a mí con intenciones de asaltarme.



Por suerte, en ese instante pasaban dos policías motorizados y les pedí ayuda. Les hicieron a un lado a esas personas y me escoltaron dos cuadras hasta el centro de salud en la Rocafuerte y Venezuela. Los uniformados en realidad me protegieron porque esos individuos me asaltaban de frente. En el trayecto, los delincuentes me insultaban y tomaban rocas pequeñas del piso mientras caminaban. Cuando llegué a mi trabajo, de forma inesperada, uno de los individuos que tuvo intenciones de asaltarme me arrojó con fuerza una piedra en la cara porque no pudo robarme.



Por suerte el golpe me impactó de lado y no de frente. Tras agredirme, el desconocido huyó en precipitada carrera por el pasadizo que conduce a la calle Morales (La Ronda) y los policías lo siguieron en sus motos. Finalmente lo apresaron cerca del viaducto de la avenida 24 de Mayo.



En mi trabajo me atendieron y también al agresor para hacerle un certificado médico y llevarlo a la Unidad de Flagrancias en un patrullero. A este tipo de situaciones nos exponemos los médicos, muy a pesar de la emergencia sanitaria generada por el covid-19. Nosotros laboramos para ayudar a la gente y también nos toca afrontar esta clase de agresiones.



En la Unidad de Flagrancias, me dieron ocho días de descanso médico. Allí me indicaron que debo presentar una querella una vez que termine la emergencia por la pandemia e iniciar el proceso, así estamos muy mal”.