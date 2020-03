Familiares de afiliados del IESS pueden retirar medicinas de 08:00 a 12:00, por la emergencia del covid-19

LEA TAMBIÉN

Los parientes de los afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) pueden retirar las medicinas de los pacientes, que se consideren vulnerables al contagio de covid-19.

Desde la entidad se informó que un familiar menor de 50 años, sin factores de riesgo, podrá retirar la medicación, portando la cédula del beneficiario, en sus dispensarios.



Además se detalló que solo en caso de no tener un allegado que pueda acercarse a solicitar las medicinas, esta llegará al domicilio. Desde el Hospital del IESS Quito Sur se informó que la entrega se está haciendo por georreferenciación para precautelar la salud de los pacientes afiliados. No se brindó más precisiones.



En el caso del Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM), su gerente general, Juan Páez, dijo que "todo el arsenal farmacéutico de esa casa de salud está a disposición de todos los pacientes".



Páez indicó que los pacientes sin enfermedad grave, pero con males crónicos, pueden retirar la medicina normalmente en las ventanillas de farmacia.



Los pacientes con enfermedades catastróficas pueden delegar a un pariente o vecino que retire la medicación de farmacia, dijo Páez. “Cuando se delega a estas personas, especialmente amistades o vecindad, debe traer una autorización por escrito y la cédula de ambos”. Lo mismo aplica para los pacientes de la tercera edad con enfermedad crónica.



Las medicinas se despachan de 08:00 a 12:00 desde farmacia central o desde atención al cliente. Además, Páez dijo que en provincias se realizan entregas a domicilio, especialmente para los pacientes trasplantados y con enfermedades catastróficas. Las entregas se hacen todos los días. “Este procedimiento está controlado y gestionado por la Dirección General del Seguro de Salud”.



El Gerente del HCAM indicó que han recibido notificaciones de pacientes que se han beneficiado de este procedimiento desde las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Santo Domingo y Esmeraldas. En Quito y en zonas periféricas no se realizan entregas domiciliarias.

El Hospital General de Portoviejo informó este jueves 26 de marzo, a través de un comunicado, que esa casa de salud atiende a grupos prioritarios con la entrega de medicamentos, a través de un familiar que puede acudir al consultorio de un médico general para luego dirigirse a la farmacia a retirar las medicinas.