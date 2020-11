Legisladores piden cuentas sobre medicamentos caducados en IESS; Fiscalía se excusó de participar de sesión

El escándalo por los medicamentos caducados en el Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM), llegó a la Asamblea Nacional. El Grupo Parlamentario por los derechos de los trabajadores y la Seguridad Social recibió a las autoridades del IESS, ayer 11 de noviembre del 2020.

Jorge Wated, presidente del Directorio del IESS, insistió en que el monto de fórmulas caducadas es de USD 5,7 millones en más de 10 hospitales, desde 2016 a 2020. De ellos USD 2,5 millones serían del HCAM. “Lo que encontramos es que en la anterior gerencia hubo una mala administración de la bodega…y compras excesivas”.



Además dijo que supuestamente logró “derribar cuatro grandes grupos delincuenciales que giraban en torno a la salud, más de 600 contratos entregados para revisión, otros denunciados a Fiscalía, deuda del Estado con el IESS”. Aunque no presentó detalles.



Consultado sobre lo que ocurre en el HCAM, Pedro José Aguilar, exdirector administrativo, rechazó que en la gestión del doctor Juan Páez, actual gerente que se encuentra en recuperación por covid-19, hubiera estos problemas. Él recordó que hicieron denuncia sobre medicamentos caducados desde el 2012; además aclaró que el IESS cuenta con una bodega centralizada, en el sector de Carretas, norte de Quito. Allá, las unidades depositan insumos que ya no están en vigencia; no solo el HCAM.



Ante el Legislativo también estuvo el gerente subrogante, Darío Mora. Él sostuvo que empezaron la limpieza de los espacios en donde había insumos y fármacos y canje de estos. “Con una empresa logramos la devolución de USD 270 000 en fórmulas”.



Después de las exposiciones, Liliana Durán, presidenta del Grupo Parlamentario, sostuvo que es necesario dar seguimiento a estos temas, en especial, a las investigaciones que se realizan en la Fiscalía General del Estado. “Hemos pedido la comparecencia de los representantes de la entidad, pero se excusaron”.



Ante ello -señaló- esperarán 15 días para una respuesta oficial. “Debemos saber cuáles han sido los ejes de sus indagaciones”.

El martes, este Diario solicitó una entrevista a la Fiscalía para conocer detalles de las investigaciones; aún no hay una respuesta. La entidad comenzó el 9 de julio del 2019 una diligencia previa por presunto peculado de USD 6,5 millones: USD 5,4 millones en 1 904 lotes de insumos y USD 1,1 millones en 114 lotes de fármacos. Actualmente hay siete indagaciones más.

Esto tras la denuncia presentada por Juan Páez, gerente del HCAM.