La medicina ocupacional es crucial para frenar contagios en empresas

Durante tres semanas, el médico ocupacional Marco Córdova preparó un plan para reducir el riesgo de contagios por covid-19 en la empresa en donde labora. Primero revisó las historias clínicas de los trabajadores, para determinar quienes podían reintegrarse o no a sus actividades.

Luego, en un documento, definió la importancia del distanciamiento social, de la dotación de equipos de protección y del cuidado del personal en caso de presentar síntomas respiratorios. Espera que todos sigan los protocolos de seguridad necesarios.



Luego de casi 80 días de confinamiento, el miércoles pasado algunas empresas en Quito retomaron la jornada presencial con el 50% de su personal y el 30% de aforo en las tiendas de atención al cliente. En ese marco, el Municipio de Quito, por medio de la Secretaría de Desarrollo Productivo, ­calculó que regresaron cerca de 400 000 trabajadores.



En esta época de reactivación, los médicos ocupacionales juegan un papel fundamental, ya que de ellos depende la seguridad en sus empresas. Coheco, sitio en donde labora el doctor Córdova, volvió a la jornada presencial con 300 de las 600 personas que prestan sus servicios en esta firma de mantenimiento de ascensores.



Antes de eso, el galeno evaluó su estado de salud además de las vulnerabilidades. “Unos no retornarán; tienen diabetes o hipertensión. Ellos seguirán en el teletrabajo”.



Un monitoreo más constante se hace al personal que volvió a jornada presencial. Ellos recibieron una capacitación sobre los riesgos de covid-19 y la necesidad de mantener la higiene de manos y la limpieza de sus espacios. Se les entregó equipo de protección, dependiendo de sus actividades.



Los técnicos que hacen mantenimiento de ascensores en hospitales -indica- deben acudir con “gafas, mascarillas N98 (que brindan una protección adicional), visor y alcohol gel”.



En otras firmas también se ha optado por dotar de trajes de bioseguridad. Además, se han desarrollado estrategias para captar sospechas de contagio antes de su ingreso. General Motors, que se encarga del ensamblaje y venta de autos, desarrolló una aplicación móvil de monitoreo.



Su uso es sencillo. Antes de subir al transporte, el trabajador llena una encuesta en donde se reflejan los principales síntomas de esta enfermedad. ¿Tiene fiebre mayor a 38 grados?, es una de las interrogantes. Si responde que sí no se embarca en el bus y debe acudir a una unidad de salud, explica Jean Paulo Silva, director de Manufactura.



En el ingreso a la planta se les toma la temperatura, se les entrega mascarillas y un kit de desinfección para mantener su espacio limpio. Se han colocado lavaderos de manos y separaciones en el comedor para garantizar el distanciamiento.



Los dos galenos ocupaciones y paramédicos también están pendientes de los cambios en los síntomas del personal, para alertar a las unidades de salud más cercanas a la planta.



En las empresas Telefónica Movistar y Claro destacan, entre otras medidas, el contacto permanente con unidades de atención del Ministerio de Salud y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Además, cuentan con los médicos de los seguros privados de los colaboradores. Por ejemplo, gestionaron visitas de médicos a domicilio. En caso de presentarse un caso informan a los entes señalados.



Mientras que Corporación Favorita, que abarca a supermercados, apostó por la colocación de señalética en los locales y oficinas para garantizar el distanciamiento. En el ingreso se han colocado bandejas de desinfección para el calzado y para la higiene individual.



Felisa De la Cueva es cajera en uno de los locales de esta cadena de supermercados. Ella cuenta que la empresa les ha facilitado todos los insumos para su protección: mascarillas, alcohol gel y desinfectante. También -dice- les han aplicado el test para detectar el virus. Ella dio negativo; la próxima semana se reintegrará al local, según el cronograma.



Entre el personal de diferentes firmas persiste la duda en torno a qué ocurre si resultan contagiados al ir a sus puestos. Al respecto el Ministerio de Trabajo, el 20 de mayo, emitió la Guía de actuación para la prevención y control de covid-19 en la jornada laboral presencial. Allí se explica qué lineamientos cumplir durante su permanencia en la empresa.



La Cartera aclaró, en la resolución MDT-2020-023-, que el covid-19 no constituye un accidente de trabajo ni una enfermedad profesional; excepto aquellos que tengan “vínculo directo entre la exposición a agentes biológicos”. Se trata de médicos, enfermeros, etc.



En ese sentido, el IESS emitió un documento para la calificación de este mal. Para ello, los galenos del Seguro General de Riesgos, que entrevistan al empleado, deberán presentar: examen de confirmación, certificado médico y un informe donde se muestren funciones, horarios y certeza de que el contagio fue por su actividad.



Carolina Cedeño, psicóloga de Entre Palabras: 'Si volvió al lugar de trabajo, ojo con sus hijos'



Si los padres volvieron a trabajar de modo presencial no deben olvidarse de dialogar con sus hijos sobre la nueva dinámica familiar. Hay que compartirles detalles sobre los horarios en los que se ausentarán.



Cada uno vive estos cambios de un modo único. Hay que hablar sobre los temores y expectativas, pensar juntos en las tareas del hogar, según las edades.



También se deben evaluar aspectos de seguridad, analizar a cargo de quienes estarán los hijos. Algunos pasarán al cuidado de tíos, hermanos o estarán solos. Hay que trabajar en las reglas, que entiendan los riesgos que trae encender fósforos o abrir la puerta a desconocidos.



Para generar confianza: déjeles números de contacto, hágales llamadas periódicas. La comunicación permite mostrar los sentimientos y detectar situaciones difíciles o riesgosas.



Cambios en el comportamiento, el sueño o la alimentación e irritabilidad son signos de alerta que no hay que pasar por alto.



Dejar a niños a cargo de niños es un riesgo. Los chicos necesitan límites en el uso de dispositivos, hable con ellos sobre el uso y sus fines.