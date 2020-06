Sin medicamentos, los yemeníes recurren a las plantas para luchar contra el coronavirus

LEA TAMBIÉN

Ajo, jengibre, cúrcuma, costus indio y otras semillas de plantas herbáceas rebosan en el popular mercado de Taez, en el sur de Yemen. Los yemeníes recurren cada vez más a esas hierbas y especias para luchar contra la pandemia del nuevo coronavirus, en un país en guerra y sin medicamentos.

“Los precios de los medicamentos aumentaron de manera exagerada. La gente tiene que comprar plantas, como el ajo, para protegerse del coronavirus”, explica Munir Ahmed Ghaleb, que vino a comprar a una tienda del mercado de Al Shanini.



La pandemia se propaga en Yemen desde mayo, y ha causado al menos 225 muertos, pero el número de víctimas podría ser mucho más elevado. Las autoridades no tienen medios para realizar tests a gran escala y los centros de salud a menudo son incapaces de determinar las causas de los fallecimientos.



Una desgracia más para este país, el más pobre de la península arábiga, que desde hace cinco años sufre una cruenta guerra que le ha hundido en la peor crisis humanitaria del mundo, según la ONU.



El conflicto en Yemen enfrenta a las fuerzas leales al gobierno, que reciben apoyo de una coalición militar liderada por Arabia Saudita, y a los rebeldes hutíes, apoyados por Irán, que se apoderaron de una parte del norte del país.

“Aumento de la demanda”



Rodeada de montañas y habitada por unas 600 000 personas, la ciudad de Taez está bajo el control de las fuerzas gubernamentales, pero se encuentra rodeada por los rebeldes hutíes que la bombardean con frecuencia.



En el mercado de Al Shanini, rebosan los colores y olores de las plantas, hierbas o especias de los numerosos puestos, apiñados unos junto a otros.



“Muchas personas vienen a comprar hierbas medicinales que tienen virtudes eficaces para luchar contra el virus”, asegura Bashar al Asar, uno de sus vendedores, que dice que la demanda de clientes ha pasado de un “5% al 100%” estas últimas semanas.



Para él, no hay duda, incluso sin pruebas científicas, estos productos naturales son “garantías, convincentes y eficaces” para luchar contra la enfermedad y estimular el sistema inmunitario.

En Taez, una de las ciudades más castigadas por la guerra desde que comenzó a mediados de 2014, 50 personas han muerto por la pandemia, según datos oficiales. Pero las cifras reales podrían ser mucho más elevadas, en este país con un sistema de salud en ruinas.



La London School of Hygiene and Tropical Medicine, de la universidad de Londres, estima que, ante la ausencia de medidas de prevención en Yemen, habría habido entre 180.000 y 3 millones de casos de nuevo coronvirus durante los tres primeros meses de la pandemia.



Según su estudio, podría haber hasta 11 de millones de personas contagiadas, con entre 62 000 y 85 000 muertos, en la peor de las hipótesis.

“Necesidad de apoyo”



La enfermedad se suma al sufrimiento de millones de yemeníes que están amenazados de hambre, sobre todo los que viven en campos improvisados para desplazados, donde no hay agua potable.



Y como si no fuera ya bastante, el país enfrenta otras epidemias, de cólera, paludismo, y dengue. La covid-19 es una catástrofe más para el precario sistema sanitario, especialmente en Taez.



“Solo hay tres centros de aislamiento, 40 camas y seis respiradores artificiales, escasez de medicamentos y falta de personal”, subraya el médico Ishraq al Sibai, portavoz del alto comité nacional de lucha contra el nuevo coronavirus, implementado por el gobierno.



Advierte también de otro “problema”, el de recurrir a las plantas que puede tener “efectos negativos” sobre el estado de salud.



La ONU solo pudo recaudar 1 350 millones de dólares de ayuda humanitaria para Yemen este mes, durante una conferencia virtual de donantes organizada por Arabia Saudita, lejos de los 2.410 millones de dólares esperados.



La organización internacional teme que, sin financiación, algunos programas de asistencia se vean “amenazados de reducción o incluso de cierre”.



“Mientras el mundo sigue luchando contra esta pandemia mundial, no debe olvidar un país como Yemen, que necesita su apoyo”, tuiteó la Organización Mundial de la Salud.