Médica, de 73 años, fue vacunada contra el covid-19, ¿cuándo será el turno del resto de adultos mayores?

Cuando la médica jubilada Elena Sánchez recibió la primera dosis anticovid-19 sintió una mezcla de emociones. Primero tuvo inmensa alegría, ya que con la vacuna adquiere una protección frente a la enfermedad. Pero, también la invadió una enorme tristeza, ya que su esposo, hermanos y otros parientes -quienes al igual que ella son adultos mayores- aún no están inmunizados.

Elena tiene 73 años y es quiteña. En 1978 ganó un concurso en un Hospital Público de Cayambe. Allí permaneció durante 23 años. Luego, pasó a un centro de salud de Quito, hasta su jubilación en el 2016, por lo que ha estado vinculada a la medicina por más de 30 años.



Después de su jubilación siguió atendiendo, pero vía telefónica. No podía separarse de la carrera que ama, incluso, durante la pandemia trató algunos casos, por ese medio.



La inoculación de Elena llegó de forma inesperada. Ella es parte de un grupo de profesionales sanitarios jubilados, a quienes el Colegio de Médicos de Pichincha ayudó para el acceso a las fórmulas.



A inicios de este mes, el gremio hizo un llamado a los galenos, en especial, a quienes no laboran en relación de dependencia o jubilados para la inmunización. En una primera lista recolectaron los datos de cerca de 1 000 profesionales sanitarios. Hoy tienen más de 2 000 que aún no se vacunan y que tratan pacientes contagiados.



“Llamé al gremio y me inscribí por esa vía. El sábado 13 de marzo me pusieron la primera dosis”, dice con emoción.

El proceso fue sencillo. La tarde del sábado 13 acudió junto a su esposo hasta el Colegio de Médicos, ubicado en el norte de Quito. Allí esperó hasta que sea su turno. “Fue emocionante ver después de tanto tiempo a los colegas jubilados. Saludamos, un momento grato”.



Luego de ello, en el punto de vacunación les tomaron los signos vitales, les aplicaron la dosis y esperó 15 minutos para ver si presenta o no reacciones adversas, producto de la fórmula.



Afortunadamente todo salió bien. “Tuve un ligero dolor en el área de la inyección”, relató la quiteña, quien es madre de dos hijos: uno de 42, y otra de 33.



¿Qué pasará con la colocación de la segunda fórmula? La médica jubilada señala que la puede recibir en un lapso de entre 21 y 42 días, por lo que todavía está dentro de los parámetros recomendados. El sábado 3 de abril se cumplirán los 21 días.



El sentimiento de alegría de Elena se borra cuando piensa que su esposo, de 72 años, aún no accede a la vacuna. Lo mismo ocurre con sus siete hermanos -el mayor de 84 y el menor de 64-.

Ellos se inscribieron por medio de la página del Ministerio de Salud (www.planvacunarse.ec), la cual está habilitada para el registro de personas mayores de 65 años. Esta población es prioritaria en la fase uno, en la que se planea inmunizar a dos millones de ciudadanos; a ellos se suman el resto de los trabajadores sanitarios, bomberos, policías, militares, etc.



"Esperamos que les llamen pronto para todos estar protegidos”, dice la mujer, que ahora pasa sus días escribiendo sus anécdotas y experiencias en el sector salud, en su computadora.



La galena jubilada espera que este proceso se cumpla de forma rápida, ya que anhela reunirse nuevamente con su familia y, sobre todo, con su hija que reside en Estados Unidos. “Deseo que la situación mejore para viajar y visitarla”.



Eso sí, tomando en cuenta todas las medidas de bioseguridad, como el uso correcto de mascarillas, el distanciamiento y el lavado constante de manos. "Pese a la vacuna no podemos descuidarnos, ya que la pandemia sigue".