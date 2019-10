Mayoría parlamentaria guarda cautela sobre reforma económica; PSC y correístas quieren archivo

LEA TAMBIÉN

En la mayoría parlamentaria compuesta por Alianza País (AP), Creo e independientes, hay cautela sobre la propuesta de reforma económica que impulsa el Ejecutivo, mientras que los bloques del Partido Social Cristiano (PSC) y el correísmo plantean que sea archivada.

El escenario se presenta en vísperas del primer debate del proyecto, que tendrá lugar el jueves 31 de octubre del 2019, a partir de las 09:35 en el hemiciclo, y que, según el presidente del Parlamento, César Litardo (AP) podría extenderse hasta tres días.



El coordinador del bloque del PSC, Vicente Taiano, y Pabel Muñoz, de la Revolución Ciudadana (RC), anticiparon que votarán en contra o buscarán el archivo del documento al que califican de inconstitucional. Ambos reúnen a 46 de los 137 integrantes del Parlamento.



Con esa postura no están de acuerdo ni Luis Pachala, coordinador de Creo, ni Fernando Burbano, del bloque de Acción Democrática Independiente (BADI), que junto al oficialismo y el Bloque de Integración Nacional (BIN) agrupan a 78 curules.



“Si bien es cierto hay algunas observaciones que debería hacer el Pleno, eso no significa que deberíamos ir por la opción de que todo es malo, porque si no no estaríamos contribuyendo al desarrollo, creo que tenemos que ser corresponsables como Legislatura y aportar también a salir de la crisis”, dijo Burbano.



Pachala, por su lado, precisó que el pedido de archivo solo tendría lugar cuando el tema vaya a segundo debate, en cuyo caso se necesita de 70 votos, esto es, la misma cantidad que se requiere para que la reforma sea aprobada.



Litardo manifestó que “lo más sensato” es que luego de que se agote la primera discusión, se recojan las observaciones del Pleno y, de cara el segundo debate, se logren los acuerdos para que la reforma sea aprobada.



Pachala anticipó que su bloque no dará paso al incremento de impuestos, pero sí respalda la propuesta de dotar de una mayor autonomía al Banco Central y que el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) sea controlado por la superintendencia del ramo.



La Asamblea tiene de plazo hasta el 18 de noviembre para aprobar este proyecto, que tiene el carácter de económico-urgente. Tanto Pachala como Litardo consideran que el PSC actúa con cálculos electorales de cara al proceso de 2021.